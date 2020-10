vor 48 Min.

So sieht es in der Aichacher Moschee aus

Plus Die Aichacher erkunden das Gebetshaus von Milli Görüs und stellen Fragen zum Islam. Welche Antworten sie bekamen - und was Christen und Muslime gemeinsam haben.

Von Alice Lauria

Wie sieht es in der Aichacher Moschee aus? Das herauszufinden, waren alle Aichacher beim "Tag der offenen Moschee" eingeladen. Er geht auf die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) zurück, die in ihrem Gebetshaus an der Schrobenhausener Straße die Türen für alle öffnete. Der 38-jährige Jugendleiter der Gemeinde, Erhan Topal, ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit seiner Moschee. Ihm ist es ein Anliegen, „durch so einen Tag die Hemmschwellen abzubauen“. Er sieht ihn als „eine Möglichkeit, sich kennenzulernen und Fragen über den Islam zu beantworten“.

Beim "Tag der offenen Moschee" in Aichach geht es um Verständigung

Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Imam der Aichacher Gemeinde, dem 23-jährigen Onur Gürer aus Erding, führte er interessierte Besucher durch alle Räume und beantwortete bereitwillig alle Fragen rund um die Vorgänge und Traditionen in der Moschee und zum Islam. In dem mit farbenfrohen, weichen Teppichen ausgelegten Herzstück des Gebetshauses, dem Gebetsraum, erklären Topal und Gürer die Abläufe während der täglich fünf Gebetszeiten. Am Freitag, dem islamischen Pendant zum christlichen Sonntag, sei die Mosche den ganzen Tag sehr gut besucht. Das Freitagsgebet ist für männliche gläubige Moslems verpflichtend.

Der junge Imam Onur Gürer im Gebetsgewand auf der Kanzel, von der er auf die Gemeinde herunter predigt. Bild: Alice Lauria

Im großen Gebetsraum beten in der Regel hauptsächlich Männer, wohingegen die Frauen der Gemeinde einen eigenen, nicht minder schön verzierten, Raum im obersten Stock des Hauses zum Beten nutzen. Hier können sie über Lautsprecher die Gebetsrufe des Muezzins und die Predigt des Imams verfolgen. Diese Trennung der Geschlechter habe den Hintergrund, dass vermieden werden soll, dass sich die Frauen direkt vor den betenden Männern Richtung Mekka bücken und niederknien müssen. Sofern also mal alle in einem Raum beten, stehen die Frauen aus dem gleichen Grund hinter den Männern.

Muslimische Gemeinde Aichach betont Gemeinsamkeiten zwischen Religionen

Zehra Topal, Frau von Erhan Topal, ist in der Gemeinde für die Unternehmenskommunikation im Frauenverbund zuständig und trägt aus religiöser Überzeugung heraus einen fast bodenlangen schwarzen mantelartigen Schleier inklusive schwarzem Kopftuch. Auch Mund und Nase werden von schwarzem Stoff bedeckt, dies allerdings nur wegen Corona, ihr Gesicht verschleiert sie normalerweise nicht. In der Aichacher IGMG-Gemeinde sind aber nicht alle Frauen gleich gekleidet, manche tragen einfach nur Kopftücher und wieder andere tragen ihr Haar unverschleiert.

Erhan Topal erklärt: „Für mich ist es aus dem Islam heraus verboten, meine Frau zu etwas zu zwingen oder sie zu unterdrücken.“ Dasselbe gilt für seine sechsjährige Tochter Meryem. Sollte sie, wenn sie größer wird, keinen Schleier tragen wollen, „dann ist das eben so“, sagt auch Zehra Topal. Sie empfindet es aber „als Verpflichtung“ der Eltern, den Kindern „den Islam so zu vermitteln, wie wir es selbst gelernt haben“. Schlussendlich liegt die Entscheidung bei jedem selbst, wie sehr Mann oder Frau den eigenen Glauben leben will.

Kümmern sich am „Tag der offenen Moschee“ um das leibliche Wohl: (von links) die sechsjährige Tochter von Familie Topal, Meryem, Merve Demirbas, Gülsen Kaya, Zehra Topal, Erhan Topal und Imam Onur Gürer. Bild: Alice Lauria

Der Islam hat Parallelen zum christlichen Glauben. Jesus, Moses und Abraham sind im Islam Propheten und wie viele weitere Namen aus dem Alten Testament für die Gläubigen ebenfalls zentrale Figuren. „Die heilige Maria ist eine von drei heiligen Frauen in unserem Glauben“, erzählt Topal. Imam Onur Gürer sagt, dass der Islam lehrt, die Frauen zu ehren, dies sehe man beispielsweise in folgendem Satz: „Das Paradies ist zu Füßen der Mutter.“ Dieser besagt, dass man die Frau, also Mutter oder Ehefrau, ehren soll, um ins Paradies zu kommen.

65 Muslime sind in der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs Aichach

Die IGMG setzt sich auf vielfältige Weise für die Gemeindemitglieder ein. Vor Corona fand an jedem Wochenende spielerischer Islamunterricht für Kinder verschiedener Altersgruppen in der Moschee statt. Während des Fastenmonats Ramadan trifft sich die circa 65 Mitglieder starke Gemeinde regelmäßig zum traditionellen Fastenbrechen nach dem Abendgebet. In der Gemeinde werden auch regelmäßig Spenden für Wasserbrunnen und Essenspakete für Hilfsprojekte in Afrika gesammelt. Erhan Topal selbst ist 2019 in den Niger und nach Mosambik gereist, um die Spenden an den Bestimmungsort zu bringen. Neben vielen türkischstämmigen Gemeindemitgliedern treffen sich in der Moschee Moslems aus vielen verschiedenen Ländern zum Gebet.

