vor 50 Min.

So unterstützt die Gemeinde Hollenbach ihre Vereine

Plus Der TSV Hollenbach, der FC Igenhausen und der SV Schwarzlachtaler Igenhausen können zinslose Darlehen beantragen. Die Gemeinde bürgt.

Von Johann Eibl

Seit Monaten müssen die Sportvereine auf Einnahmen aus dem Spielbetrieb verzichten. Die laufenden Kosten aber sind dennoch zu bewältigen, ebenso verhält es sich mit Investitionen, die früher oder später fällig werden. Um die Vereine nicht im (Corona-)Regen stehen zu lassen, hat der Gemeinderat von Hollenbach am Donnerstag beschlossen, drei Vereinen zinslose Darlehen zu gewähren, damit Maßnahmen, die anstehen, finanziert werden können.

Bürgermeister Franz Xaver Ziegler schilderte den Ablauf. Zunächst seien Vorsitzende an ihn herangetreten, dann habe man sich in nichtöffentlicher Sitzung mit der Angelegenheit befasst. Im nächsten Schritt trafen sich Ziegler und sein Vertreter Michael Haas mit allen Vereinschefs der Kommune. Im Gespräch mit Richard Baur, dem Leiter der Verwaltung, wurde für Ziegler deutlich, dass eine Gemeinde nicht die Funktion einer Bank übernehmen dürfe. Nun verständigte man sich darauf, dass der TSV Hollenbach, der FC Igenhausen und der SV Schwarzlachtaler Igenhausen bei den hiesigen Kreditinstituten zinslose Darlehen in Anspruch nehmen können. Die Gemeinde wird dabei als Bürge auftreten.

TSV Hollenbach braucht Ballfangzäune

Der TSV Hollenbach benötigt 37000 Euro für Ballfangzäune und für Arbeiten an der Terrasse vor dem Sportheim. Auf der Inghauser Alm kalkulieren die beiden Vereine mit 24000 Euro, die in verschiedene Maßnahmen fließen sollen.

Die Vereine in der Gemeinde meldeten darüber hinaus keinen weiteren finanziellen Bedarf an. Sobald feststeht, in welcher Höhe sich die Vereine Geld ausleihen, will der Gemeinderat entscheiden, wie umfangreich der Zuschuss ausfällt.

Ferienprogramm abgeschlossen Das Ferienprogramm in Hollenbach ging in diesem Sommer aufgrund der Pandemie unter besonderen Vorzeichen über die Bühne. „Die Kinder haben relativ viel Spaß gehabt“, versicherte Bernhard Steger. Er hatte sich zusammen mit Brigitte Schönegger für die Buben und Mädchen engagiert, die nun ihre Urkunden im Rathaus abholen können. Der Bürgermeister dankte diesem Duo.

Keine Einwände gegen Bauanträge

Ja zu Bauanträgen Drei Bauanträge waren schnell abgehandelt, jeweils mit einem Abstimmungsergebnis von 14:0. Manfred Stark fehlte entschuldigt. In der Ulrichstraße in Schönbach können ein Wohnhaus und eine Garage aufgestockt werden, sodass eine zweite Wohneinheit entsteht. Ein Einfamilienhaus mit einer Doppelgarage wird in der Kornfeldstraße in Motzenhofen gebaut. Und am Herschbach in Schönbach kann ein Carport ergänzt und eine Terrasse überdacht werden.

Wie geht es mit der Dorferneuerung weiter? In der nächsten Sitzung wird sich der Hollenbacher Gemeinderat voraussichtlich längere Zeit mit der Dorferneuerung zu befassen haben. Kürzlich traf sich ein kleines Gremium, um über die anstehenden Maßnahmen zu beraten. Nun hat der Gemeinderat das Sagen, wenn es darum geht, welche Vorhaben in welcher Reihenfolge umgesetzt werden sollen.

Neuer Tagungsort Am Donnerstag tagte der Gemeinderat im Pfarrzentrum, zuvor hatte er das Sportheim des TSV Hollenbach als Ersatz für den Sitzungssaal im Rathaus genutzt, weil man dort die derzeit geforderten Mindestabstände nicht hätte einhalten können. In der Zwischenzeit ist wieder Betrieb in den Sportheimen, daher erfolgte der Wechsel an einen anderen Ort.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen