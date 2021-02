12:31 Uhr

So viel Geld hat Sielenbach für die Schulerweiterung eingeplant

Platzmangel herrscht im Schulhaus in Tödtenried. Die Gemeinde Sielenbach plant deshalb Geld für eine mögliche Erweiterung im Haushalt ein.

Plus Der Haushalt der Gemeinde Sielenbach sieht trotz Corona viele kleinere Investitionen für knapp 1,7 Millionen Euro vor. Finanzieren kann das die Gemeinde ohne Kredit.

Von Gerlinde Drexler

Viele kleinere Investitionen plant die Gemeinde Sielenbach heuer. Unter anderem wird die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Auch eine mögliche Erweiterung der Grundschule Tödtenried ist im Haushalt berücksichtigt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschloss. Die knapp 1,7 Millionen Euro an Investitionen kann die Gemeinde ohne Kredit stemmen.

Ein "solider Haushalt" sei es, freute sich Bürgermeister Heinz Geiling. Die Gemeinde scheint der Corona-Krise trotzen zu können. Kämmerin Claudia Naßl ging davon aus, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer leicht von 1,08 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,1 Millionen Euro erhöhen werden. Auch die Einnahmen aus der Einkommenssteuer steigen leicht von 1,13 auf 1,18 Millionen Euro.

Leicht gestiegen sind im Gegenzug auch die Ausgaben. Die Kreisumlage erhöhte sich von 981.500 Euro im Vorjahr auf 991.200 Euro. Bei der Berechnung ging die Kämmerin noch davon aus, dass der Hebesatz bei 49,5 Prozent liegen wird. Senke der Kreistag ihn auf 48,5 Prozent müsste die Gemeinde rund 20.000 Euro weniger bezahlen, hatte Naßl ausgerechnet.

Geld für die Mittelschule und den Kindergarten in Sielenbach

Zusammen mit dem Bürgermeister hatte die Kämmerin alle geplanten Investitionen in den Haushalt einarbeiten können. Rund 20.500 Euro sind für die Mittelschule Sielenbach vorgesehen. Hier werden unter anderem Rauchmelder und eine Schließanlage an der Turnhalle eingebaut. Im Kindergarten Tödtenried wird ein Teil der Inneneinrichtung erneuert (15.000 Euro) und das Dachgeschoss als Lagerraum ausgebaut (15.000 Euro). Für 10.000 Euro werden am Kinderhaus Sielenbach Parkplätze gebaut, 25.000 Euro sind für neue Brandschutztüren eingeplant. Der TSV Sielenbach erhält 20.000 Euro Zuschuss für die Gebäudesanierung. Rund 30.000 Euro sind für die Verbesserung der Wirtschaftswege eingeplant.

Rund 20.000 Euro gibt die Gemeinde für die Entsorgung von Klärschlamm aus. Für allgemeine Kanalsanierungen sind 50.000 Euro vorgesehen. Außerdem muss an die Stadt Aichach ein Investitionskostenanteil von 70.000 Euro für das neue Blockheizkraftwerk in der Kläranlage Aichach, an die die Gemeinde angeschlossen ist, gezahlt werden.

Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Sielenbach bei 112 Euro

Um all das finanzieren zu können, entnimmt Sielenbach 202.700 Euro aus den Rücklagen, die Ende 2020 bei knapp 800.000 Euro lagen. Die Pro-Kopf-Rücklage sinkt damit von 457,61 auf 340,58 Euro. Parallel arbeitet die Gemeinde daran, Schulden in Höhe von rund 200.000 Euro zurückzuzahlen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum Jahresende bei 111,65 Euro liegen.

Der Sielenbacher Haushalt in Zahlen:

Gesamtvolumen 5,68 Millionen Euro

5,68 Millionen Euro Verwaltungshaushalt 4,01 Millionen Euro (2020: 3,88 Millionen Euro)

4,01 Millionen Euro (2020: 3,88 Millionen Euro) Vermögenshaushalt 1,67 Millionen Euro (2020: 2,35 Millionen Euro)

1,67 Millionen Euro (2020: 2,35 Millionen Euro) Wichtige Einnahmen Anteil an Einkommenssteuer 1,18 Millionen Euro, Gewerbesteuer 1,1 Millionen Euro ( Hebesatz 320 Prozent), Schlüsselzuweisungen 195.600 Euro, Grundsteuer A 44.000 Euro ( Hebesatz 370 Prozent), Grundsteuer B 142.000 Euro ( Hebesatz 350 Prozent), Kanalgebühren 158.000 Euro, Entnahme aus Rücklagen 202.700, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 71.500 Euro, Zuschüsse 646.000 Euro, Grundstücksverkäufe 405.000 Euro.

Anteil an Einkommenssteuer 1,18 Millionen Euro, Gewerbesteuer 1,1 Millionen Euro ( 320 Prozent), Schlüsselzuweisungen 195.600 Euro, Grundsteuer A 44.000 Euro ( 370 Prozent), Grundsteuer B 142.000 Euro ( 350 Prozent), Kanalgebühren 158.000 Euro, Entnahme aus Rücklagen 202.700, Zuführung vom Verwaltungshaushalt 71.500 Euro, Zuschüsse 646.000 Euro, Grundstücksverkäufe 405.000 Euro. Wichtige Ausgaben Kreisumlage 991.200 Euro, Gewerbesteuerumlage 120.000 Euro, VG-Umlage 209.900 Euro, Schulverbandsumlage für Grund- und Mittelschule 365.000 Euro, Sozialwohnhaus 350.000 Euro, Breitbandausbau 417.000 Euro, Baukostenzuschuss Glasfaser für Bürger 55.000 Euro, Erweiterung Grundschule 50.000 Euro, Kindergarten Tödtenried 30.000 Euro, Brandschutz Kinderhaus 25.000 Euro.

Kreisumlage 991.200 Euro, Gewerbesteuerumlage 120.000 Euro, VG-Umlage 209.900 Euro, Schulverbandsumlage für Grund- und Mittelschule 365.000 Euro, Sozialwohnhaus 350.000 Euro, Breitbandausbau 417.000 Euro, Baukostenzuschuss Glasfaser für Bürger 55.000 Euro, Erweiterung Grundschule 50.000 Euro, Kindergarten Tödtenried 30.000 Euro, Brandschutz Kinderhaus 25.000 Euro. Entnahme aus Rücklage 202.700 Euro

202.700 Euro Verschuldung Ende 2021 Pro-Kopf-Verschuldung bei 1732 Einwohnern 111,65 Euro (Ende 2020: 117,77 Euro)

