vor 32 Min.

So viel „wilder“ Müll ist in Aichach zu finden

Regelmäßig befreien Mitarbeiter des Bauhofs die Natur von Abfall. Besonders viel Abfall taucht nach den Wochenenden an der B300 und an den Staatsstraßen auf.

Putzeimer, Altmetall, defekte Elektrogeräte und Weihnachtsbeleuchtung – Mitarbeiter des Aichacher Bauhofs haben in den vergangenen Tagen erneut allerhand Müll eingesammelt. Schwerpunkte der jüngsten Reinigungsaktion waren laut einer Mitteilung der Stadt der Moosgraben, der Spitalgraben und der Mühlangergraben zwischen dem Wertstoffhof in Ecknach und dem Ortsteil Unterschneitbach. Was sie dieses Mal alles gefunden haben.

Nach Angaben der Stadt machen auch die Parkplätze an der Bundesstraße und an den Staatsstraßen immer wieder Probleme. Dort sammelt sich besonders an den Wochenenden recht viel Müll an. Dabei handelt es sich überwiegend um Verpackungen und dergleichen. Auch Sperrmüll wie Fernseher oder Dachplatten sind zu finden.

Immer wieder werden Fahrzeuge „wild“ abgestellt: Dieses abgemeldete Auto stand auf einer öffentlichen Fläche im Raum Aichach. Für den Verursacher kann das teuer werden.

Der Bauhof der Stadt Aichach kontrolliert regelmäßig Straßenränder, Bäche und Gräben, Spielplätze und Parkplätze und sammelt dort herumliegenden Unrat ein. Hinzu kommt noch der tägliche Müll, der sich in den städtischen Müllbehältern ansammelt.

Der Abfall wird sortiert und dann entsprechend entsorgt. Die Kosten dafür muss die Stadt Aichach tragen, letztlich also der Steuerzahler. Daher appelliert die Stadt an alle: „Bitte den Müll in die entsprechenden Abfallbehälter werfen beziehungsweise Wertstoffe am Wertstoffhof abgeben.“ Auch Sperrmüll werde einmal pro Jahr auf Antrag abgeholt. Wer einen Umweltsünder beobachte, solle sich auch nicht scheuen, dies bei der Polizei zu melden, heißt es in der Mitteilung.

Bei Ecknach fand sich ein ausrangierter Anhänger in diesem Gebüsch.

Neben dem Müll gibt es noch ein weiteres Problem, das der Stadt und dem Landratsamt zu schaffen macht. Immer wieder werden auch Fahrzeuge „wild“ abgestellt. Gemeint sind damit abgemeldete Fahrzeuge, die auf öffentlichem Grund geparkt werden. Zuletzt wurden Autos am Bahnhof und am Plattenberg entdeckt. In Ecknach lag ein Anhänger in einem Gebüsch. Die Stadt Aichach macht darauf aufmerksam, dass Fahrzeuge, die ohne Zulassung öffentlich abgestellt sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden. Auch ein Verwahrgeld wird in Rechnung gestellt.

Lesen Sie dazu auch: Scherben von Bierflaschen landen in Schiltberg im Futter

Themen folgen