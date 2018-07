vor 47 Min.

So viele Autos wie auf der B300?

Oberbernbacher Anlieger finden die neue Bahnunterführung zwar toll, sie klagen aber jetzt über eine stark zunehmende Verkehrsbelastung im Aichacher Stadtteil

Von Gert-Peter Schwank

Gestern stand der Blitzer im Bereich des Sportgeländes des SC Oberbernbach. Am Vorabend hatte Bürgermeister Klaus Habermann in der Bürgerversammlung im gut besuchten SCO-Sportheim noch betont: „Wir werden auch in Zukunft weiter Gas geben müssen.“ Er meinte damit aber nicht die Menschen, wenn sie am Steuer ihres Autos sitzen. Nicht das zu schnelle Fahren war nach dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters in der Diskussion das Thema Nummer eins, sondern die vor allem nach Fertigstellung der Bahnunterführung stark zunehmende Verkehrsbelastung in Oberbernbach.

Für die neue Bahnunterführung hatte beispielsweise Johann Seitz ein dickes Kompliment parat, („Respekt, was hier geleistet wurde“), er beklagte aber als „Kehrseite der Medaille“ die dadurch zunehmende starke Verkehrsbelastung. „Das sind jetzt fast genau so viele Autos wie auf der B300“, klagte er. Der sogenannte „Quell- und Zielverkehr“ (woher kommen die Fahrzeuge, wohin fahren sie) habe sogar seit der aktuellen Öffnung der Franz-Beck-Straße stark zugenommen.

Ein Anlieger, der am Ende der Hauptstraße in Richtung Inchenhofen wohnt, klagte gegenüber unserer Zeitung, dass sich die Verkehrsbelastung mittlerweile zeitlich verschoben habe: „Bei mir geht es schon in der Früh im vier Uhr los.“ Vor allem der Lkw-Verkehr in Richtung des Kühbacher Ortsteils Unterbernbach (Pfeiffer) oder von dort kommend habe zugenommen.

Die Entwicklung sei gravierend, räumte auch Bürgermeister Habermann ein. „Sie werden da immer jemand treffen, der sich darüber beklagt“, musste das Stadtoberhaupt aus dem Kreis der Oberbernbacher hören.

Erinnert wurde in der Diskussion auch daran, dass vor Jahrzehnten die Nordumfahrung bei Walchshofen im Gespräch war. Ob denn da im Tausch mit Affing auf der staatlichen Prioritätenliste nichts gehe, wie es schon mal theoretisch angedacht war, wollte einer wissen, „weil die mit ihrer Umgehung auch nicht zurande kommen“.

Habermann mochte da den Oberbernbachern keine Hoffnung machen. Die Einstufung in die erste Prioritätenstufe sei momentan und auch auf weitere Sicht nicht geplant: „Ich gebe mich da keinen Illusionen hin.“ Eine neue Verkehrszählung wäre aber der erste Schritt, erklärte Klaus Habermann. Der Bürgermeister kündigte an, „diese Zählung in die Wege leiten zu wollen“. Aktuelle Zahlen gebe es derzeit aber nicht.

Geschätzte Zahlen, aber unverbindlich, präsentierte der derzeitige erste Mann des Stadtbauamts, Helmut Baumann, auf Anfrage. Beispielsweise passieren die Augsburger Straße stadtauswärts – vor den jetzigen Baumaßnahmen – grob geschätzt 18000 Fahrzeuge pro Tag, die Hauptstraße in Oberbernbach etwa 14000 Fahrzeuge täglich.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte der Bürgermeister nochmals an das „Megaprojekt der Bahnunterführung, um das wir jahrelang gekämpft haben“. Baukosten: 11,7 Millionen Euro. Für Radfahrer sei da eine eigene Spur geschaffen worden. Im Laufe des Oktobers soll die Fertigstellung des vierstreifigen Ausbaus der B300 Richtung Dasing offiziell eröffnet werden.

Geöffnet wurde mittlerweile die Franz-Beck-Straße samt Kreisverkehr, freute sich Habermann. Die Bahnhofstraße in Richtung Stadtpfarrkirche (derzeit noch Baustelle) dürfte im Laufe des Septembers freigegeben werden.

für den Kreisverkehr Die Kreisverkehre in Aichach sollen durch entsprechende Bepflanzung dazu beitragen, den Bienen beim Kampf ums Überleben zu helfen. Auf eine Frage bestätigte der Bürgermeister, dass Vorgespräche mit dem Imkerverein im Gange seien.

Das sei nicht zu bieten, so Bürgermeister Habermann auf eine entsprechende Frage. Immer mehr Autos würden auf Gehsteigen parken, lautete die Klage. Fußgänger, zum Beispiel mit Kinderwagen oder mit Kleinkindern an der Hand müssten oftmals auf die Straße ausweichen. In Oberbernbach stünden geschätzt „mindestens 100 Autos“ auf den verschiedenen Gehwegen. Habermann sagte dazu: „Flächendeckend ist da beim besten Willen nichts zu machen.“

