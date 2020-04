vor 19 Min.

So viele Einsätze wie nie in Zell

Die Freiwillige Feuerwehr im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell zieht Bilanz über 2019. Die Aktiven rücken 27-mal aus

Noch vor den Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise zog die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell (Stadt Aichach) bei ihrer Generalversammlung eine Bilanz zum abgelaufenen Jahr.

Im voll besetzten Feuerwehrgerätehaus blickte Kommandant Bernhard Höß auf die zahlreichen Übungen und Einsätze der Zeller Feuerwehr zurück. Die Zahl der Einsätze stieg nun schon im zweiten Jahr in Folge an. 2019 musste 27- mal ausgerückt werden, so oft wie noch nie in der 146-jährigen Vereinsgeschichte. Neben den Einsätzen hob Höß besonders die zahlreichen Gemeinschaftsübungen mit den Wehren aus den anderen Stadtteilen hervor und betonte die gute Zusammenarbeit. Laut Höß stehen der Zeller Feuerwehr derzeit 43 aktive Mitglieder zur Verfügung, darunter 22 Atemschutzgeräteträger. Die Einsatzbereitschaft tagsüber ist weiterhin gegeben.

Jugendwart Andreas Sturm berichtete von der erfolgreichen Nachwuchsarbeit. Sechs Jungs und vier Mädchen sind derzeit in der Zeller Jugendfeuerwehr aktiv und beteiligten sich mit großer Begeisterung an Übungen und Unterrichtsabenden. Vorsitzender Martin Thiele blickte in seinem Bericht auf sein erstes Jahr an der Spitze der Feuerwehr zurück. Die wiedereingeführten Arbeitsdienste zur Verschönerung und Instandhaltung des Vereinsheims waren gut besucht. Noch in diesem Jahr soll das Zeller Floriansstüberl modernisiert werden und eine neue Küche erhalten.

Nachdem Schatzmeister Georg Bucher den Kassenstand dargelegt hatte und die Kassenprüfer eine einwandfreie Führung bestätigten, wurde der Vorstand entlastet. Es folgte die turnusgemäße Wahl des Schriftführers. Nach 18-jähriger Amtszeit stellte sich Günther Burger nicht mehr zur Verfügung, worauf er mit vielen Dankesworten verabschiedet wurde. Zu seinem Nachfolger wurde Patrick Stief gewählt. Sara-Lena Kovac wurde zur Feuerwehrfrau und Johanna Thiele zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Daniel Schacherl wurde zum Gruppenführer und zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. (pas)

Themen folgen