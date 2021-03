vor 17 Min.

So viele über 80-Jährige im Landkreis sind bereits gegen Corona geimpft

Die Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen voran, jedoch langsamer als anderswo. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bleibt vergleichsweise niedrig.

Von Max Kramer

Seit rund zweieinhalb Monaten läuft die Impfkampagne im Landkreis Aichach-Friedberg. Inzwischen nimmt sie immer mehr Fahrt auf: Bis zum vergangenen Sonntag sind insgesamt rund 8000 Landkreis-Bewohner einmal geimpft worden, rund 4100 zweimal. Die Tendenz ist steigend - allein in der vergangenen Woche fanden rund 1500 Erst- und 900 Zweitimpfungen statt. Von den rund 9000 Landkreisbewohnern, die über 80 Jahre alt sind, haben 3250 ihre erste und 1500 ihre zweite Impfung erhalten.

Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen voran

Mit Stand von Sonntag haben 6,0 Prozent aller Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg die erste Corona-Impfung erhalten - und damit ein knappes Prozent weniger als im bayerischen Durchschnitt (6,8 Prozent, Deutschland: 6,2 Prozent). Ähnlich fällt der Blick auf die zweite Corona-Impfung aus: Hier lag die Quote im Wittelsbacher Land bei 3,0 Prozent, in Bayern bei 3,3 Prozent (Deutschland: 3,0 Prozent).

Wie das Landratsamt mitteilt, wird dem Landkreis aktuell Impfstoff für etwa 2500 Impfungen pro Woche zugeteilt. Dies solle nach Auskunft des Gesundheitsministeriums "bald deutlich mehr werden". Geimpft wird bislang im Impfzentrum Dasing, über mobile Impfteams - und bald auch in Kissing. Dort soll am Mittwoch der Betrieb in der Paartalhalle starten. Das Impfzentrum ist vorgesehen für alle Bewohner des südlichen Landkreises, ihm zugeordnet werden Menschen aus Eurasburg, Friedberg, Kissing, Merching, Mering, Ried, Schmiechen und Steindorf - jeweils mit Orts- und Stadtteilen.

Landrat Dr. Klaus Metzger (2. v. l.) präsentiert das Impfzentrum in der Paartalhalle mit Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner (2. v. r.), dem organisatorischen Leiter der Impfzentren Sebastian Koch (Mitte), Fabian Höhne von der Betreiberfirma Vitolus (rechts) und dem Leiter der Polizeiinspektion Friedberg, Alexander Wagenpfeil (links). Bild: Wolfgang Müller, LRA

Inzidenzwert im Wittelsbacher Land niedrig - Lockerungen bleiben

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt unterdessen deutlich unter der 35er-Marke. Er lag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag, wie bereits am Vortag, bei 19,3. Damit gelten im Landkreis weiterhin die lockersten Corona-Regeln, die nach Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung derzeit möglich sind - etwa mit Blick auf Kontakte, Einzelhandel oder Sport.

Auch am Aichacher Krankenhaus bleibt die Situation verhältnismäßig entspannt. Wie bereits über das Wochenende hinweg, mussten dort am Montagmorgen drei Corona-Patienten stationär behandelt werden. Zwei Patienten liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach drei Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es momentan weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Zahl der Corona-Toten im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf 88

Insgesamt sind seit Anfang März 3541 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 31 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – zwei davon in Aichach, sechs in Friedberg, sechs in Kissing und zwei in Mering. Über das Wochenende ist ein weiterer Landkreis-Bewohner an oder mit Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen sind, auf 88.

