So will der Obsthof Mahl in Haunsried wachsen

Plus Der Obsthof Mahl in Haunsried baut um und erweitert. Unter anderem sind eine Gewerbeküche, eine neue Halle und Unterkünfte für Saisonarbeiter geplant.

Von Gerlinde Drexler

Größere Baumaßnahmen stehen beim Obsthof Mahl in Haunsried (Gemeinde Adelzhausen) an. Der Betrieb möchte erweitern. In seiner Sitzung am Mittwoch behandelte der Gemeinderat insgesamt zehn Bauanträge, neun davon kamen vom Obsthof.

Aus dem Schweinestall macht Mahl in Haunswies eine Gewerbeküche

Im Rahmen der Erweiterung baut der Betrieb eine neue landwirtschaftliche Maschinen- und Lagerhalle, erweitert eine landwirtschaftliche Lagerhalle und baut eine Düngermischanlage mit Silobehälter ein. Ein Schweinestall wird zu einer Gewerbeküche und einer landwirtschaftlichen Lagerhalle umfunktioniert und die bestehende Kantine erweitert.

Außerdem ist eine Erweiterung der Freischankfläche und der Toilettenanlage geplant. Auch der Besucherparkplatz wird um zwei Reihen vergrößert, die Platz für zusätzliche 40 Fahrzeuge bieten. Für die Saisonarbeitskräfte, die bisher teilweise auswärts wohnten, werden Unterkünfte gebaut. In den Containerunterkünften sei Platz für 64 Betten, teilte Bürgermeister Lorenz Braun auf telefonische Nachfrage mit.

Der Gemeinderat stimmte den Bauanträgen zu. Darunter auch der Antrag auf den zeitlich befristeten Aufbau eines Zeltes.

Bürgermeister von Adelzhausen erhält anonyme Nachrichten

Zwei anonyme Nachrichten gingen beim Bürgermeister ein. Eine betraf einen fehlenden Geh- und Radweg zwischen Adelzhausen und Landmannsdorf. Ein Thema, mit dem sich Braun schon im vergangenen Jahr befasst hatte. Sein Gedanke, einen Weg entlang des Grabens von Weinsbach nach Landmannsdorf anzulegen, sei leider nicht umsetzbar, teilte er dem Gemeinderat mit. Alternative Routen, über die die Gemeinderäte nachdachten, verwarf das Gremium wieder. Sie führten alle durch hügeliges Gelände und würden nicht angenommen werden, waren sich die Räte sicher. Bürgermeister Braun sagte, er sei offen für Vorschläge aus Landmannsdorf.

Bekommen Senioren in Adelzhausen kostenlose FFP2-Masken?

Die zweite anonyme Nachricht war der Vorschlag, an alle über 70-Jährigen kostenlos FFP2-Masken zu verteilen. Die Idee griff der Gemeinderat auf. Die Masken sollen allerdings schon an Bürger ab 65 Jahre verschenkt werden. Seniorenbeauftragte Lydia Konrad wird sich darum kümmern. Sie verteilt in den nächsten Tagen außerdem einen Infobrief mit einem Fahrplan für den Schnellbus von Dasing nach Pasing sowie Informationen zu Tarifen wie zum Beispiel die Kurzstrecke nach Dasing. Der Infobrief geht an alle Haushalte.

