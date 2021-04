18:37 Uhr

So wird der Artenreichtum des Ecknachtals erhalten

Plus Im Ecknachtal bei Sielenbach gibt es noch eine enorme Artenvielfalt. Damit das so bleibt, steht jetzt eine Erfassung an. Es geht aber mehr.

Von Gerlinde Drexler

Fünf Tiergruppen und die Pflanzenwelt im Ecknachtal interessieren den Landschaftspflegeverband im Landkreis. Zusammen mit der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) will er einen Teil der Flora und Fauna im Bereich des Projektes Ecknachtal erfassen. Dabei handle es sich nicht um eine amtliche Biotopkartierung, sondern um eine projektbezogene Erfassung, betonte Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband am Mittwoch in der Sitzung des Sielenbacher Gemeinderates. Das Projekt Ecknachtal ist vor 20 Jahren gestartet Vor über 20 Jahren startete das Projekt Ecknachtal mit dem Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten und die Talaue ökologisch aufzuwerten. 45 Maßnahmen auf einer Fläche von rund 40 Hektar seien seit damals durchgeführt worden, berichtete Hildegard Wessel, Koordinatorin des Arbeitskreises Ecknachtal. Unter anderem wurden Flachmulden angelegt oder eine Grabenaufweichung im Bereich von Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) umgesetzt. Hildegard Wessel ist Koordinatorin des Projektes Ecknachtal. Foto: Ulrike Eicher (Archivfoto) Im Ecknachtal finden sich noch laut Landschaftspflegeverband viele naturnahe Bachabschnitte im Unter- und Mittellauf mit bedeutsamen, zum Teil artenreichen Feucht- und Nasswiesen, Bruchwäldern sowie wertvolle Kleingewässer und Gräben. Um das zu erhalten, taten sich neben den Trägern, der Stadt Aichach und die Gemeinden Sielenbach und Adelzhausen, Naturschutzverbände, Landwirte, Fischer und Jäger, der Landschaftspflegeverband und in der Landschaft tätige Behörden zusammen. Im Ecknachtal gibt es noch 64 Vogelarten Beim Projektstart wurden Flora und Fauna kartiert, zehn Jahre später erneut. Auf der insgesamt 613 Hektar großen Projektfläche seien 64 Vogel-, sieben Amphibien-, 22 Libellen- und etwa 30 Tagfalterarten erfasst worden, so Niegl. Bei der aktuellen Erfassung liegt der Fokus auf folgenden Tiergruppen: Amphibien, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken und Vögel. Daneben sollen auch der Artenreichtum und die botanische Ausprägung der Grünlandbestände erfasst werden. Ein weiteres Ziel dieser Aktion: Der Landschaftspflegeverband sucht artenreiche Wiesen, um das Mähgut absammeln und die Samen auf anderen Flächen ausbringen zu können. Die Trollblume ist in verschiedenen Feuchtgebieten, wie hier im Ecknachtal,noch vereinzelt zu finden. Wegen ihrer Seltenheit stehen die Blumen unter Naturschutz. Foto: Erich Echter (Archivfoto) Im Zeitraum von April bis Oktober werden Mitglieder des LBV und Ehrenamtliche auf ausgewählten Flächen in der Gemeinde Sielenbach die Flora und Fauna erfassen. Laut Niegl handelt es sich dabei vor allem um öffentliche, vereinzelt auch um private Flächen. Niegl versichert: „Eine Kartierung erfolgt hier aber ausschließlich nach Absprache mit dem Eigentümer.“ Sie betonte, dass die Daten nicht in die amtliche Biotopkartierung einfließen werden. Sie sollen als Grundlage für mögliche weitere Flächenoptimierungen im Projekt genutzt werden. Das könnte Sie auch interessieren: Die Arbeit trägt Früchte: So blüht die Natur im Ecknachtal

Zerstört oder belebt der Biber die Natur im Kreis Aichach-Friedberg?

Am Bach bei St. Jodok blüht es bald dank Samen von der Schaetzlerwiese

Themen folgen