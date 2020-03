So wird die Landesausstellung 2020 ein echtes Fest

Während der Bayerischen Landesausstellung in Aichach und Friedberg ist jede Menge geboten - im ganzen Wittelsbacher Land und nicht nur für Besucher.

In knapp zwei Monaten beginnt die Bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg. Dann sollen nicht nur tausende Besucher in die beiden Städte kommen. Auch die Einheimischen sollen angesprochen werden. Wer sich das umfangreiche Programm anschaut, das rund um die Schau auf die Beine gestellt wird, bekommt schnell den Eindruck: Die Landesausstellung wird ein großes, sechs Monate währendes Fest. Für Besucher, aber auch für die Bewohner von Aichach, Friedberg und dem ganzen Wittelsbacher Land.

Die Bayerische Landesausstellung 2020 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Ausstellung Die Bayerische Landesausstellung 2020 hat das Thema „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“. Sie findet vom 29. April bis 8. November in Aichach und Friedberg statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Eröffnet wird sie am Dienstag, 28. April, in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle im Kreis geladener Gäste von Ministerpräsident Markus Söder. Ab Mittwoch, 29. April, 9 Uhr, sind die Ausstellungsorte für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Ausstellungsorte Exponate der Schau sind zum einen die beiden Städte an sich – beide Wittelsbacher Städtegründungen. In Aichach ist zudem das „Feuerhaus“, das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße, Schauplatz. Dort werden mit Medieneinsatz mittelalterliche Stadtwelten erschaffen. Im Friedberger Schloss findet eine Ausstellung mit Originalobjekten statt.

Im Internet Umfassende Informationen zur Landesausstellung sind im Internet auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Die Landesausstellung ist auch in sozialen Medien wie Facebook und Instagram präsent.

Das Programm Der Veranstaltungskalender für das Rahmenprogramm ist online zu finden beim Verein Wittelsbacher Land. Das gedruckte Heft ist im Landkreis verteilt worden. Es liegt außerdem im Landratsamt und in den Stadtverwaltungen in Aichach und Friedberg aus. Der Veranstaltungskalender des Wittelsbacher-Land-Vereins erscheint zweimal jährlich. Das aktuelle Heft umfasst deshalb die Termine von März bis August. Die weiteren Termine bis November enthält dann das nächste Heft.

Regelmäßige Veranstaltungen wie die bayerischen Frühschoppen und Livekonzerte in Aichach werden Leben in die Stadt bringen. Innovatives wie Tanztheater und Poetry Slam stehen neben Kirchenkonzerten, Ausstellungen und historischen Vorträgen. Und geführt von einer Hexe oder einem Gewandeten, bekommt vielleicht auch mancher Einheimische Lust, bei einer Stadtführung Dinge zu erfahren, die er bisher über seine Stadt nicht wusste.

Schon die Begeisterung, mit der Vereine und Organisationen sich am Programm beteiligen, zeigt, dass ein Anliegen der Organisatoren schon jetzt voll aufgegangen ist: dass die Bewohner des Wittelsbacher Landes die Landesausstellung als die ihre sehen.

