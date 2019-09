vor 39 Min.

So wird ein Hirschfell zur Lederhose

Besuch bei drei kleinen Betrieben in Pöttmes

In München beginnt am Samstag die Wiesn – für viele Besucher ein willkommener Anlass, ihre Dirndln und Lederhosen aus dem Kleiderschrank zu holen. Wer etwas auf sich und die Tradition hält, greift zu einer Hose aus sämisch gegerbtem Hirschleder. Aber wie wird solches Leder eigentlich gemacht und wie wird daraus eine Lederhose hergestellt? Ein Sämischgerber und zwei Säckler in Pöttmes gehören zu den wenigen Betrieben, die ihr traditionsreiches Handwerke noch ausüben: die Brüder Thomas und Wolfgang Sperr sowie Ludwig Krammer. Mehr dazu lesen Sie im Mantelteil auf "Wirtschaft Seite 7.

