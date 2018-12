05:33 Uhr

So wird hinter Gittern Weihnachten gefeiert

Prälat Meiers Weihnachten beginnt mit dem Gottesdienst hinter Gitter. Er will die Gefangenen zum Fest der Liebe aufmuntern. So feiern die Mütter und ihre Kinder

Von Gerlinde Drexler

Aichach Zu den Leisen und Schüchternen gehört der Zweijährige eigentlich nicht. Als Domdekan Prälat Bertram Meier am Heiligen Abend die Mutter-Kind-Gruppe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach besucht, ist der Junge aber genau das. Zum Erstaunen seiner Mutter. Der Prälat hält einen kurzen Kaffeeplausch mit den Frauen, dann folgt der Weihnachtsgottesdienst in der Kirche der JVA. Der Domdekan predigt über den „schönsten Liebesbrief in der Geschichte“.

Bei dem kurzen Rundgang durch die JVA gehört ein Stopp an der großen Krippe im Zellentrakt mit dazu. Pastoralreferent Richard Willburger erklärt dem Besucher, dass Inhaftierte die Krippe aufbauen. JVA-Mitarbeiter besorgen das Moos dafür oder kümmern sich um die Elektrik. Meier ist schon das zweite Mal an Weihnachten in der Aichacher JVA. „Weil es mir ein Herzensanliegen ist“, sagt er. „Mit dem Gottesdienst in der Kirche fängt für mich Weihnachten an.“

So feiern die gefangenen Mütter mit ihren Kindern

Vorher schaut der Prälat aber in der Mutter-Kind-Gruppe vorbei. Dort empfängt ihn ein vielstimmig gesungenes „Oh Tannenbaum“. Das sei der Favorit der Kinder, erzählt Erzieherin Julia Fröhlich, „Das kann man rauf und runter in Endlosschleife singen.“ Das Jüngste ist gerade zwei Wochen alt, das Älteste zwei Jahre. Bis auf einen zehn Monate alten Jungen, den sein Vater an Heiligabend noch abholt, werden alle Weihnachten im Gefängnis feiern. Fröhlich sagt über den Tag: „Es ist immer schön, besinnlich und abwechslungsreich. Ein ganz anderer Tag als ein normaler Vollzugstag.“

Prälat Meier nimmt sich Zeit für ein kurzes Gespräch mit jeder Mutter. Einige haben nur noch ein paar Monate, andere noch rund eineinhalb Jahre hinter Gitter vor sich. Die Plätzchen auf dem Tisch haben die Mütter gebacken. Den Weihnachtsbaum haben sie gemeinsam geschmückt. Um 14.30 Uhr sei Bescherung, erfährt Meier. „Da wird dann das Spielzeug getestet“, freut sich eine Mama schon.

Die Musiker singen gerne mit beim Gottesdienst in der Gefängniskirche

Währendessen bereitet Pastoralreferent Willburger mit befreundeten Musikern den Gottesdienst vor. Eine von ihnen ist seine Frau Marianne. Sie singt gerne mit bei diesem Gottesdienst. „Das ist unsere Weihnachtsfeier“, sagt sie. Danach wird das Ehepaar daheim im Oberallgäu feiern. Für den Pastoralreferenten ist es der fünfte Weihnachtsgottesdienst in der JVA. „Es ist eine besondere Atmosphäre“, sagt er.

Der Text einer Spruchkarte auf seinem Schreibtisch inspirierte Domdekan Meier zum Thema seiner Predigt: „Den schönsten Liebesbrief der Weltgeschichte hat Gott selbst geschrieben – an Weihnachten.“ Meiers Botschaft an die Inhaftierten: „Gottes Liebesbrief flattert auch durch die Gitter in Ihre Zelle.“

Warum eine Sängerin Tränen der Rührung in den Augen hat

Keiner könne dem anderen garantieren, dass dessen Leben glatt verlaufe, sagt Meier. „Aber eines verspreche ich Ihnen: Bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall.“ Wie immer sind außer den Inhaftierten auch einige Besucher von „draußen“ in der Kirche, darunter Angehörige, die beim hinausgehen noch kurz den Inhaftierten zuwinken.

Willburger und die Musiker haben alte und neue Weihnachtslieder für den Gottesdienst ausgesucht, bei denen die Besucher teilweise mitklatschen und jubeln. Richtig aus sich herausgehen die Inhaftierten beim letzten Lied, Feliz Navidad. Das treibt Marianne Willburger Tränen der Rührung in die Augen.

Themen Folgen