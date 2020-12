vor 3 Min.

So wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Magnusgruppe aus

Plus Wegen der Beschränkungen muss der Vorsitzende des Wasserzweckverbands Magnusgruppe sehr viel eigenhändig entscheiden. Zum Beispiel eine hohe Kreditaufnahme.

Von Johann Eibl

Es war eine ungewöhnliche Versammlung, zu der sich die Mitglieder der Aichacher Magnusgruppe am Mittwoch trafen. Der Wasserversorger hatte dazu den Saal im Obergeschoss des Petershofs in Kühbach gemietet, wo 26 der insgesamt 30 Mitglieder genügend Platz hatten, um die aktuellen Vorschriften einzuhalten. Wie Rupert Reitberger, der Vorsitzende, auf Anfrage berichtete, erfolgte bei dieser Gelegenheit keinerlei Bewirtung.

Für das neue Wasserwerk ist eine Million Euro Kredit nötig

Nicht alltäglich waren auch einige Punkte auf der Tagesordnung. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich Reitberger in den vergangenen Wochen dazu veranlasst gesehen, einige dringliche Anordnungen zu erlassen. Die Versammlung nahm sie lediglich zur Kenntnis. Weil für die laufenden Arbeiten für das neue Wasserwerk viel Geld erforderlich ist, musste ein Darlehen in einer Höhe von einer Million Euro aufgenommen werden. Den Zuschlag erhielt die Bank mit dem günstigsten Angebot. Der Zinssatz beläuft sich auf 0,96 Prozent und ist auf 30 Jahre festgeschrieben. Bei einem anderen Darlehen, das bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen noch eine Restlaufzeit von zehn Jahren hat, ist die Zinsbindung abgelaufen. Nun sind nicht mehr 3,49 Prozent jährlich zu entrichten, sondern lediglich 0,50 Prozent.

Als dringend notwendig stufte Rupert Reitberger auch die Ertüchtigung der Steuerungsanlagen für Außenstationen ein; diese Arbeiten schlagen mit 127.000 Euro zu Buche. Bei der Verlängerung von Kanälen und der Umleitung von Wasserleitungen erhielten die Firmen Heidel (Glött/159.000 Euro) und Rieblinger (Weilach/169.000 Euro) den Zuschlag. Die Untersuchung des Baugrundes erforderte einen Betrag unter 10.000 Euro. Beim Neubau des Wasserwerks müssen rund 10.000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Dafür kalkuliert die Firma Schulz in Mühlhausen (Gemeinde Affing) mit knapp 400.000 Euro.

Bei der Versorgung mit Wasser fallen immer wieder mal Kosten an, weil die Technik über viele Jahre im Einsatz war und nun ausgetauscht werden muss. Das gilt etwa für eine Unterwasserpumpe, hier ging der Auftrag für gut 40.000 Euro an die Firma Wilo in Hof. In diesem Fall entschied sich die Versammlung ganz bewusst nicht für die billigste Lösung, sondern für die günstigste. Zur Begründung verwies der Vorsitzende auf das Einsparpotenzial im Laufe von 20 Jahren: "Wir wollen massiv vom Energieverbrauch runterkommen." Außerdem liegt bereits eine Zusage vom Bund vor, sodass mit einem Zuschuss von 15.500 Euro gerechnet werden darf.

Magnusgruppe engagiert sich auch für die Umwelt



Die Magnusgruppe engagiert sich auch auf andere Weise für die Umwelt. "Unser Wasserwerk in Oberbernbach ist ein Paradies", versicherte Rupert Reitberger. Weil dort viele Kräuter wachsen, kommen regelmäßig junge Rehe zum Äsen. Außerdem hat man einen Acker erworben, der im Sinne der Ökologie noch wertvoller gestaltet werden soll. "Wir tun mehr als wir tun müssten", fasste Reitberger zusammen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil auf dem Gelände 20 Bienenvölker angesiedelt sind.

Eine kleine Korrektur in der Satzung war erforderlich. Dort hieß es bisher, der Vorsitzende könne bei Vergaben bis zu 10.000 Euro selber tätig werden, ab 25.000 Euro sei der Verbandsausschuss zuständig. Diese Lücke wurde geschlossen. Reitberger hat nun einen Rahmen bis zu 25.000 Euro.

Speziell wegen Investitionen in den Leitungsbau schloss das Jahr 2019 in der Magnusgruppe mit einem Minus von gut 200.000 Euro ab. Aus dem Wasserverkauf konnte man beinahe 1,2 Millionen Euro einnehmen, für Material mussten 823.000 Euro bezahlt werden und für Löhne 319.000 Euro.

Unter der Leitung von Toni Schoder erfolgte die örtliche Rechnungsprüfung. Der Erste Bürgermeister von Inchenhofen sprach von einer korrekten Arbeit, sodass die Jahresrechnung festgestellt und entlastet werden konnte.

