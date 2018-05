11.05.2018

Söder bremst

Projekt am Breitenwiesweg verschiebt sich wegen Änderung an der Palnung

Die Wahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten wirkt sich auf ein Bauprojekt in Sielenbach aus: Der geplante Bau der Sozialwohnungen am Breitenwiesweg muss nach hinten verschoben werden. Unter anderem, weil für die Regierung noch zusätzliche Planungsänderungen und Ergänzungen erforderlich seien, teilte der Bürgermeister dem Gemeinderat mit. „Laut Regierung sind der vorzeitige Maßnahmenbeginn und die Förderzusage voraussichtlich im September zu erwarten.“ Der Gemeinderat entschied sich nun deshalb, die Ausschreibung erst im Herbst zu starten. Der Baubeginn verschiebt sich damit vom geplanten Start nach den Sommerferien in diesem Jahr auf das Frühjahr 2019. Martin Echters Kommentar: „Bitter. Aber wo viel Zuschuss fließt, hängen die Trauben extrem hoch.“ (drx)

