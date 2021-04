Söder oder Laschet? Wen CSU-Politiker in Aichach-Friedberg bevorzugen

Plus Wer wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU? Die Entscheidung rückt näher, doch die Meinungen sind geteilt - auch unter Christsozialen in Aichach-Friedberg.

Markus Söder ( CSU) oder Armin Laschet ( CDU) - wer soll Kanzlerkandidat der Union werden? Fest steht: Die CDU-Spitze hat sich am Montag mehr oder weniger eindeutig hinter Laschet gestellt, die CSU-Führung hinter Söder. Noch ist die Entscheidung aber nicht gefallen, innerhalb der Schwesterparteien gehen die Meinungen auseinander. Auch im Wittelsbacher Land sind sich nicht alle Christsozialen einig, wer der beste Kandidat wäre.

Tomaschko (CSU): "Würde mir sehr wünschen, dass Söder nominiert wird"

Am Sonntagnachmittag war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder aus der Deckung gekommen. Er hatte seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, falls auch die CDU das wolle. Der CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko aus Merching hält es für wichtig, dass Söder dieses Angebot gemacht hat. "Persönlich würde ich es mir sehr wünschen, dass er nominiert wird", sagte Tomaschko im Gespräch mit unserer Redaktion. Er verweist auf die besseren Umfragewerte Söders und auf dessen Führungsqualitäten, die er in der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt habe: "Er stellt sich hin und verteidigt auch unpopuläre Entscheidungen." Tomaschko zeigte sich überzeugt, dass die Begeisterung an der Basis bei einem Wahlkampf für Markus Söder größer wäre.

Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko. Foto: Brigitte Glas

Tomaschko sieht allerdings auch, dass es für Söder schwierig werden könnte, weil die CDU die größere Partei sei. Wenn sie sich endgültig auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet festlege, werde dieser auch der Kandidat sein. Tomaschko hofft auf ein freundschaftliches Gespräch zwischen den beiden Politikern. Als ganz entscheidend sieht es der Abgeordnete an, ob und wie die Bundesregierung die Corona-Krise bis zum Sommer meistern kann, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen. "Wir müssen deutlich schneller und besser werden", sagte er mit Blick auf die Impfkampagne, die jetzt zunehmend Fahrt aufnehme.

Manfred Losinger traut Markus Söder Kanzler-Kandidatur zu

Noch aus den gemeinsamen Zeiten in der Jungen Union kennt Manfred Losinger den bayerischen Ministerpräsidenten. "Ich traue es ihm zu, er ist ein Macher", schätzt der stellvertretende Landrat und Vorsitzende des CSU-Stadtverbands Friedberg seinen Parteifreund ein. Alles andere als die Bereitschaft zur Kandidatur wäre aus seiner Sicht Söder als Kneifen ausgelegt worden. Wie Tomaschko sieht er die Union aber in der Bredouille, nachdem sich am Montag Präsidium und Vorstand der CDU für Laschet als Kandidaten ausgesprochen hatte. "Ich hoffe auf die Vernunft, dass es keine Kampfabstimmung zwischen den beiden gibt", sagte Losinger.

Für Losinger sind die Zeiten vorbei, als die CSU Teil der Koalition und zugleich auch ein Stück weit Opposition sein konnte. Man könne nicht alles Negative auf Berlin schieben, verweist er auf das Beispiel von Söders Vorgänger Horst Seehofer, der aus seiner Sicht nicht so ganz glücklich agierte. Losinger hält es inzwischen für möglich, dass ein CSU-Politiker bundesweit Mehrheiten holen kann. "Bei Stoiber haben ja auch nur einige tausend Stimmen gefehlt", erinnerte er an die Bundestagswahl 2002. "Die Vorbehalte gegenüber Bayern haben abgenommen", glaubt auch Peter Tomaschko.

Stefan Meitinger ist Ortsvorsitzender der Jungen Union (JU) in Aichach. Foto: Fotostudio Hunger & Simmeth (Archivfoto)

JU-Ortsvorsitzender Stefan Meitinger bevorzugt Armin Laschet

Dass mit Markus Söder im Herbst tatsächlich erneut ein Kanzlerkandidat aus Bayern zur Wahl steht, bezweifelt Stefan Meitinger. Er ist Ortsvorsitzender der Jungen Union (JU) in Aichach und bewertet das Bekenntnis des CDU-Präsidiums zu Laschet am Montag als "Vorentscheidung". Er halte es für "kaum vorstellbar, dass sich Söder gegen dieses Votum stellt". Zwar befürworte die Mehrheit an der Basis Söder als Kanzlerkandidat - er selbst sehe das jedoch anders: "Ich glaube persönlich, dass unter Armin Laschet vieles besser umsetzbar ist - auch für die CSU. Wenn der eigene Mann in Berlin ist, wird es deutlich schwieriger, die bayerischen Interessen durchzusetzen wie bisher."

Doch auch darüber hinaus schätze er Laschet, sagt Meitinger. "Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen liegt ihm die europäische Perspektive sehr nahe, er ist gut darin, verschiedene Positionen unter einen Hut zu bringen. Und er wirkt nahbar und selbstkritisch." Unabhängig davon, wer letztlich das Rennen macht, wünscht sich Meitinger eine baldige Entscheidung. "Es wird Zeit, dass wieder Inhalte und Themen im Vordergrund stehen, damit der Wahlkampf losgehen kann. Das Hin und Her bringt uns nicht weiter."

Gertrud Hitzler (CSU) ist Aindlinger Bürgermeisterin. Foto: Evelin Grauer (Archivfoto)

Aindlings Bürgermeisterin Hitzler befürwortet Söders Bereitschaft

Aindlings Bürgermeister Gertrud Hitzler (CSU) befürwortet es, dass Söder seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hat. Sie hofft, dass er antritt und auch, dass die Wähler sich für den Besseren entscheiden, wie sie lachend ergänzt. Vorbehalte gegen einen Kanzlerkandidaten wie bei früheren Bundestagswahlen befürchtet sie nicht. Hier habe es einen Wandel gegeben.

Doch die Nachfolge von Amtsinhaberin Angela Merkel "wird für jeden sehr schwer sein", glaubt Hitzler. Auch wenn viele über sie schimpften und kritisierten, sie lasse sich zu sehr von wissenschaftlichen Fakten lenken - "Merkel war ein Segen für Europa und für uns in Deutschland."

