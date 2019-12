18.12.2019

Soldatenverein ehrt Mitglieder

Neu gestaltet war heuer die Weihnachtsfeier des Kühbacher Krieger- und Soldatenvereins. Die Wirtsstube im Vereinslokal Thomabräu war voll besetzt. Zum besinnlichen Teil gab es Kaffee, Kuchen, Plätzchen und Nüsse. Nikolaus (Engelbert Thumm) berichtete so manches von den Funktionären.

Dann wurden langjährige Vereinsmitglieder ausgezeichnet. Die Vereinsnadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Johann Einmüller, Johann Rinauer und Gerhard Ziegler. Die Vereinsnadel in Gold für 30 Jahre bekamen Karl Baumgartner, Albert Erhard und Bernd Kerscher. Die Vereinsnadel in Gold mit silbernem Eichenlaub für 40 Jahre erhielten Josef Bscheider, Josef Falkner, Wilhelm Knöferl, Michael Müller und Alfred Schuster. Die Vereinsnadel in Gold mit goldenem Eichenlaub gab es für Johann Falchner, Alois Kopfmüller, Michael Müller und Hans-Werner Widmann. (möd-)