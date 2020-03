vor 36 Min.

Soldatenverein steht eine große Feier bevor

Ecknacher Verein bereitet ein Fest Anfang Mai zum 100-jährigen Bestehen vor

Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019 blickte der Krieger- und Soldatenverein Ecknach (Stadt Aichach) bei seiner Generalversammlung zurück. Vorsitzender Georg Bals blickte unter anderem auf den Vereinsausflug zur Speckalm am Vatertag zurück.

Die von den Vorstandsmitgliedern organisierte Sammlung erbrachte eine Summe von 995 Euro für den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge. Tradition hat für den Verein die Organisation des Gedenkens zum Volkstrauertag im November. Hierzu war die Fahnenabordnung genauso ausgerückt, wie zu den Beerdigungen verschiedener Mitglieder. Mit der Aufnahme von 18 neuen Mitgliedern verzeichneten die Ecknacher Kameraden im vergangenen Jahr einen Mitgliederschub. Von den derzeit 152 Mitgliedern besitzen 47 Personen die Ehrenmitgliedschaft.

Deren Verein konnte das Jahr 2019 mit einer schwarzen Null abschließen, sagte Kassenwart Peter Meitinger. In fünf Sitzungen haben die Vorstandsmitglieder über die Geschicke des Vereins beraten. Ein Hauptthema der Versammlung im Aichacher Stadtteil war die Organisation der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr. Dieses wird zusammen mit allen Ecknacher Vereinen in der Zeit vom 1. bis 3. Mai gefeiert. Das Programm steht: Am 1. Mai lädt der Burschenverein zum Weißwurstfrühstück und einem Wattturnier am Spätnachmittag. Der Festtag des Krieger- und Soldatenvereins ist der 2. Mai. Um 18 Uhr findet in der Ecknacher Kirche ein Festgottesdienst statt und nach einem Gedenken am Kriegerdenkmal folgt in der Schulturnhalle der Festabend mit anschließender Tanzmöglichkeit. Den Abschluss des dreitägigen Festes im Stadtteil bildet dann das traditionelle Grillfest der Feuerwehr Ecknach am 3. Mai. (ebe)

