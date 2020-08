11:47 Uhr

Sommer-Serie: In diesem Sommer gibt es in Petersdorf viel zu tun

Plus In Petersdorf ist jetzt endlich Zeit, die Garage frisch zu streichen oder früh morgens mit dem Pferd auszureiten. Was unsere Reporterin alles erlebt hat.

Von Stefanie Brand

Auch der Sommer daheim hat viele tolle Seiten. Wie die in den Gemeinden im AN-Verbreitungsgebiet aussehen, zeigen wir auch heuer in unserer Sommerserie „Sommer in ...“. In diesem Jahr starten wir in Petersdorf.

In Petersdorf – ein Ortsteil und der Sammelbegriff für alle Gemeindeortsteile, dreht sich in diesem Sommer vieles um die Arbeit. Bernd Seifert, der vor vier Jahren dort gebaut hat, ist gerade dabei, seine Garage zu streichen. Diese wolle er heuer fertigmachen, und auch im Garten warte noch einiges, was zu tun ist, erklärt er, übersät mit weißen Farbtupfen. Der Familie wegen habe er in Petersdorf gebaut, verrät er, denn seine Schwiegertochter stamme aus Hohenried. Doch auch Seifert selbst mag den Ort, „vor allem die Lage und die Ruhe“, erklärt er, bevor er wieder zur Farbwalze greift und weiter die Garage streicht.

Lea Wittmann macht eine Ausbildung zur Landwirtin in Petersdorf Bild: Stefanie Brand

Nicht nur für Seifert steht diesen Sommer das Arbeiten in Petersdorf auf dem Programm. Auch Lea Wittmann hat pünktlich zum Hochsommer, also Anfang August, ihre Ausbildung zur Landwirtin auf einem Biohof in Petersdorf begonnen. Die 18-Jährige weiß genau, warum sie sich den Hof dort ausgesucht hat: „Mich interessiert die Arbeit hier, weil es ein Biohof ist.“ Vom elterlichen Betrieb in Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) kennt sie die konventionelle Landwirtschaft. Zudem könne sie auf dem Biohof in Petersdorf etwas über die Direktvermarktung von Gemüse lernen.

Bettina Reiner hat in Petersdorf noch viel zu tun

Das war auch das Stichwort für Bettina Reiner, die die letzten Vorbereitungen treffen muss, bevor der Verkauf ab Hof starten kann. Auch für sie bedeutet der Sommer in Petersdorf Arbeit in Petersdorf, doch das ist für Bettina Reiner nicht schlimm. Sicherlich habe sie immer viel zu tun auf dem Hof, verrät sie während einer kleinen Hofführung, doch sie mag den Sommer. Heute sei sie bereits ganz früh morgens unterwegs gewesen mit dem neuen Hofbewohner, ihrem Pferd. Den Ausritt um 6 Uhr morgens habe sie in vollen Zügen genossen – auch, oder gerade, weil tagsüber nicht die Zeit dazu wäre. „Zudem war es morgens kühler und es gab kaum Bremsen“, ergänzt sie.

Tagsüber hat Bettina Reiner tatkräftige Hilfe, beispielsweise von Töchterchen Helena. Stolz berichtet die Fünfjährige davon, wie sie sich um die Hasen und Wachteln kümmert, quasi in Vertretung für ihre große Schwester, die aktuell nicht da ist. Auch ihr neunjähriger Bruder sei gerade nicht am Hof, deswegen kümmere sie sich mit ihrer Mutter zusammen um das Gewächshaus, das der Junge zum Geburtstag bekommen und mit Saatgut aus dem Adventskalender bepflanzt hat. Schafe, Hühner, Schweine, eine Katze und ein großer Spielplatz sorgen zusätzlich dafür, dass der Sommer in Petersdorf für die Fünfjährige keine Langweile bedeutet.

Direkt gegenüber der Zufahrt zur Deutschherrnstraße steht diese Marienkapelle. Bild: Stefanie Brand

Für Abwechslung bei einer Gruppe von zehn Kindern konnten auch die Brüder Michael und Benedikt Christoph aus Weichenberg sorgen. Sie veranstalteten ein kleines Zeltlager der Katholischen Pfadfindergemeinschaft Europas (KPE) an der Deutschherrnstraße, wo auch das Haus der KPE steht. Die Kinder stammten aus einem Umkreis von etwa 30 Kilometern und kennten Petersdorf ganz gut, erklärt Michael Christoph. Deswegen fiel für die zehn Nachwuchs-Pfadfinder das Dorferkundungsspiel aus, das normalerweise bei Zeltlagern wie diesen veranstaltet wird, um einen fremden Ort kennenzulernen.

Katholische Pfadfinder erkunden Petersdorf

Herauszufinden, wem die Kirche geweiht wurde, ein Autogramm vom Bürgermeister zu holen und andere Aufgaben vor Ort fielen also aus. Petersdorf erkundeten die Pfadfinder dennoch, und zwar trotz widriger Wetterumstände beim einwöchigen Zeltlager. Am letzten Tag des Zeltlagers hielt Petersdorf zudem als Location für das große Geländespiel her.

