02.09.2020

Sommer in Obermauerbach: Blühende Gärten und Weißbier

Plus Der Aichacher Stadtteil Obermauerbach ist bekannt für seine Obstgärten. Was es dort zu entdecken gibt, zeigt unsere Serie "Sommer in...".

Von Manfred Zeiselmair

Auch der Sommer daheim hat viele tolle Seiten. Wie die in den Gemeinden im AN-Verbreitungsgebiet aussehen, zeigen wir auch heuer in unserer Sommerserie "Sommer in …". Heute sind wir im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Von blühenden Obstgärten und den Erzählungen des Canada-Wirts.

Etwa fünf Kilometer südöstlich von Aichach und rund 60 Meter höher liegt der Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Das Dorf mit rund 470 Einwohnern grenzt direkt an den hügeligen Nachbarlandkreis Dachau.

Obermauerbach ist bekannt für seine alten Obstgärten. Der Birnbaum von Maria Lutz ist rund 100 Jahre alt und auch in diesem Sommer voller saftiger Früchte. Bild: Manfred Zeiselmair

Obermauerbach ist bekannt für seine Obstgärten und die vielen Walnussbäume. Am Wildmoosweg testet die 82-jährige Maria Lutz gerade die Erntereife der Birnen auf dem Grundstück ihrer benachbarten Nichte. „Der Baum ist schon 100 Jahre alt und jedes Jahr voller saftiger Birnen“, erklärt sie.

Salat und Gemüse gedeihen im Garten von Familie Ettner prächtig

Wie so viele Grundstücke in Obermauerbach hat auch der liebevoll gepflegte Bauerngarten von Andrea und Sepp Ettner an der Hofmarkstraße einiges an Vielfalt zu bieten. Doch dafür ist heute wenig Zeit. Die beiden haben in der Abendsonne die Fahrräder auf’s Auto gepackt. Am nächsten Tag in der Früh soll’s losgehen. Um die mit Buchsbäumchen umfassten Gemüsebeete kümmert sich währenddessen Oma Johanna. Die 86-Jährige ist zufrieden mit der Ernte in diesem Sommer. Salat und Gemüse sowie ganz speziell die Tomaten und Zucchini gedeihen prächtig. „Das macht der Bio-Mist von meinen Nachbarn“, sagt sie und lacht.

Biolandwirt Markus Schwaiger hat in diesem Sommer am Ortsrand den neuen offenen Stall für seine Jungrinder fertiggestellt. Bild: Manfred Zeiselmair

Bei den genannten Nachbarn handelt es sich um Markus Schwaiger, der mit Ehefrau Christine den Bioland-Bauernhof mit dem Hofnamen „Beim Dumbs“ betreibt. Im großen Bauernhaus der Familie wohnen vier Generationen – also außer den beiden noch Großeltern, Kinder und Enkel unter einem Dach. Während Christine Schwaiger die 70 Milchkühe im alten Kuhstall an die Melkmaschine anschließt, steht ihr Mann im neu gebauten, offenen Stall am Ortsrand und füttert seine 67 Jungrinder mit frischem Klee.

Ehepaar Schwaiger hat in Obermauerbach auf Bio-Landwirtschaft umgestellt

Sein Sommer ist in diesem Jahr eng mit der Baustelle, also mit zusätzlicher Arbeit, verbunden. „Ich bin froh, dass ein Ende in Sicht ist“, sagt er. „Und dass der Sommer heuer nicht gar so heiß war“, ergänzt Ehefrau Christine in schönstem Chiemgauer Dialekt. „Ich mag die Hitze nicht. Wie meine Kühe.“ Die Schwaigers haben vor drei Jahren auf biologische Landwirtschaft mit Weidehaltung umgestellt. Mit diesem Gedanken hatte sich Markus Schwaiger schon seit 2005 beschäftigt. „Es war das Thema meiner Meisterarbeit“, sagt er. Die offene Stallhaltung mit Auslauf für jede Box betreibt die Landwirtsfamilie streng nach Bio-Richtlinien, wie er erklärt. Den größten Teil des Tierfutters, also Heu, Kleegras, Wintergerste, Winterweizen, Hafer und Mais, erzeugen sie selbst.

Leo, Lina, Tobias und Katharina (von links) toben sich auf dem Trampolin aus. Bild: Manfred Zeiselmair

Hanni und Max Mair sitzen derweil bei Weißbier und einer Brotzeit auf ihrer wunderschönen Terrasse und genießen den „Urlaub dahoam“. Ihr Blick schweift über den großen gepflegten Garten und die dahinter liegende Hügellandschaft in Richtung Thalhausen (Gemeinde Altomünster, Nachbarlandkreis Dachau). Am Abendhimmel kreist etwas entfernt am Waldrand ein großer Greifvogel. „Ein Rotmilan“, weiß Max. Man erkenne ihn an den langen, relativ schmalen Flügeln und dem langen gegabelten Schwanz, erklärt er. Mair hält nach dem zweiten Vogel Ausschau, denn meistens fliege das Milan-Pärchen zu zweit aus.

Ehepaar Mair aus Obermauerbach fährt oft mit dem E-Bike

In diesem Sommer sind die Mairs mit ihren neuen E-Bikes viel in der Heimat unterwegs, wie Hanni Mair erzählt: „Letzte Woche sind wir zur Landesausstellung nach Friedberg geradelt, am Tag darauf nach Aichach.“ In der Kreisstadt habe ihnen die interessante Stadtführung von Stadträtin Rita Rösele besonders gefallen. „Und die netten Begegnungen mit drei Pärchen aus Thüringen, Lohr am Main und Altomünster“, so Hanni Mair.

Zu Hause bleibt in diesem Sommer auch Canada-Wirt und Weißbierbrauer Rainer Knauer. Er gönnt sich mit seiner Familie heuer nur eine Woche Urlaub. Knauer hat wie viele Gastronomen eine schwere Zeit hinter sich. Seit Beginn der Corona-Krise mussten alle im Saal geplanten Kleinkunst- und sonstige Veranstaltungen abgesagt werden. „Gott sei Dank konnten wir einige Konzerte in den Sommer und somit in unseren weitläufigen Biergarten verlegen“, sagt er erleichtert. Einen Teil seines selbst gebrauten Weißbiers habe er in dieser Zeit in Flaschen abgefüllt und hauptsächlich an Stammgäste verkauft. Trotz der andauernden Krise klingt Knauer optimistisch: „Der Sommer hat mich nicht im Stich gelassen – und meine Gäste auch nicht.“

Für Heinz und Irmi Müller oftmals das Ziel ihrer Spaziergänge: Die kleineehemalige Wallfahrtskapelle Maria Stock im nahe gelegenen Buchschattenwald. Bild: Manfred Zeiselmair

Heinz und Irmi Müller zieht es an vielen Tagen nach Maria Stock

Das Rentnerehepaar Heinz und Irmi Müller ist auf dem Weg nach Maria Stock. Die kleine ehemalige Wallfahrtskapelle im nahe gelegenen Buchschattenwald ist oft das Ziel der ausgedehnten sommerlichen Spaziergänge der beiden. Eine Infotafel am Waldrand weist darauf hin, dass an dieser Stelle am 12. Mai 1848 einem Hütebuben die Muttergottes erschienen sein soll. Die Müllers zieht es im Sommer nicht in die Ferne. Sie erzählen vom angemieteten Pfarrgarten mit Kirsch-, Äpfel-, Nuss- und Zwetschgenbäumen und den Enkelkindern Katharina und Tobias, die sich mit Freunden im Gartenpool und auf dem Trampolin austoben.

Sohn Thomas, der mit seiner Familie im Nachbarhaus wohnt, hatte eigentlich mit Frau Carolin und den Kindern eine Reise nach Rhodos gebucht. Corona-bedingt soll es stattdessen für vier Nächte ins Ötztal gehen.

