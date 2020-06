vor 33 Min.

Sommerferien-Leseclub gibt’s nun auch in Aichach

Stadtbücherei beteiligt sich an Aktion für Kinder und Jugendliche, die bundesweit läuft

Dieses Mal ist auch die Aichacher Stadtbücherei beim Sommerferien-Leseclub für junge Leute dabei. Bundesweit können sich Kinder und Jugendliche bei etwa 200 Bibliotheken für die kostenlose Aktion anmelden. Wer ein Buch gelesen hat, kann anschließend eine Bewertungskarte ausfüllen, die gleichzeitig als Los dient. Mit etwas Glück kann man so einen der Preise gewinnen. Alle Teilnehmer, die drei oder mehr Bücher gelesen haben, werden bei der Abschlussveranstaltung nach den Ferien mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Wer mit der Bewertungskarte zusätzlich ein selbst gemaltes Bild mit einem Motiv aus der gelesenen Geschichte oder einen alternativen Entwurf des Buchcovers oder Titelbildes abgibt, nimmt an einer Sonderverlosung des Bayerischen Bibliotheksverbandes teil mit der Chance auf einen weiteren Gewinn. In der Stadtbücherei Aichach startet der Leseclub für Kinder und Jugendliche laut einer Mitteilung von acht bis 14 Jahren am 20. Juli und endet am 14. September. Wegen der momentanen hygienischen Verordnung können Kinder unter acht Jahren die Bücherei nicht betreten. Die Abschlussparty findet am Samstag, 26. September, ab 14 Uhr in den Räumen der Bücherei statt. Sollte sich bezüglich Abschlussveranstaltung etwas ändern, will die Bücherei dies rechtzeitig bekannt geben.

Nähere Informationen über Anmeldung und Bedingungen für die Aktion gibt es in der Stadtbücherei Aichach in der Schulstraße 8 während der regulären Öffnungszeiten. Der ausführliche Flyer steht ab Mitte Juni zur Verfügung und liegt bei folgenden Institutionen aus: Stadtbücherei Aichach, Info-Büro der Stadt im Rathaus am Stadtplatz, Buchhandlung Rupprecht am Stadtplatz. Der Sommerferien-Leseclub ist eine Initiative des Bayerischen Bibliotheksverbands und wird von der Bayerischen Staatsbibliothek München, Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, konzipiert. (AZ, Symbolfoto: Roland Furthmaier)

Themen folgen