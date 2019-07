00:31 Uhr

Sommerkonzert endet mit „musikalischer Orgie“

Das Jugendsinfonieorchester Odeon aus München bringt das Publikum im Pöttmeser Ortsteil Schorn zum Jubeln und Trampeln. Der Feldstadl ist für die jungen Musiker ein ganz besonderer Ort für einen Auftritt

Von Gerlinde Drexler

Mit einer „musikalischen Orgie“ endete am Samstagabend das Sommerkonzert des Jugendsinfonieorchesters Odeon in Schorn (Markt Pöttmes). Das Patenorchester der Münchener Philharmoniker trat bereits zum dritten Mal im Schorner Feldstadl der städtischen Güter München auf. Ein Ort, der für die Musiker einen besonderen Reiz hat. Die rund 140 Konzertbesucher waren von der Darbietung so begeistert, dass sie am Ende trampelten und jubelten.

Das Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43 komponierte Ludwig van Beethoven 1801. Im gleichen Jahr war auch die Uraufführung. Er erzählt darin, wie Prometheus den Menschen den göttlichen Funken und die Kultur bringt. Für das Publikum damals habe das Stück nicht nach Ballett geklungen, erzählte Gabriel Ascanio Hecker. „Es war ihnen zu anstrengend.“

Hecker war einer der rund 70 Musiker des Jugendsinfonieorchesters, von denen viele Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ sind. Unter der künstlerischen Leitung von Julio Doggenweiler Fernandez erarbeitete sich das Odeon in wöchentlichen Proben ein umfangreiches Repertoire. Sein hohes musikalisches Niveau stellt das Orchester regelmäßig bei Konzerten in München und dem Umland, aber auch im Ausland unter Beweis.

Außerdem nimmt das Odeon regelmäßig an nationalen und internationalen Wettbewerben teil. Zuletzt erhielt es Ende 2015 beim Bayerischen Orchesterwettbewerb den ersten Preis mit Höchstpunktzahl und Weiterleitung zum Deutschen Orchesterwettbewerb – wo es 2016 den ersten Preis errang – sowie den Sonderpreis des Bayerischen Rundfunks.

Hecker spielte in der Besetzung am Samstag das Violoncello und führte das Publikum als Moderator durch den Abend. So erfuhren die Zuhörer zum Beispiel, dass Johann Nepomuk Hummel, von dem das Orchester das Trompetenkonzert Es-Dur spielte, ein Freund Beethovens und in der Musikszene gut vernetzt war. „Heute ist er nicht mehr so bekannt.“ Als Trompeter könne man bei dem Stück „sein Herz ausgießen“, sagte Hecker.

Thomas Rath spielte in Hummels Trompetenkonzert das anspruchsvolle Solo. Er studiert seit 2015 Trompete an der Hochschule München und erhielt zahlreiche Preise bei „Jugend musiziert“. Das Publikum quittierte seine Leistung mit lang anhaltendem Applaus.

Musik, die Bilder und Vorstellungen erzählt, bekamen die Zuhörer nach der Pause zu hören. Wie etwa Carl Orffs „Tanzende Faune“ op. 21. Ein Stück, das Orff Anfang 1914 mit 18 Jahren schrieb, und das laut Hecker nur selten bei Konzerten gespielt wird. Die Reibungen und Dissonanzen könne man mit der Stimmung kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Verbindung bringen, so der Moderator. Bereits 1912 komponierte Maurice Ravel „Daphne et Chloé“, Suite Nr. 2. Das Jugendsinfonieorchester spielte den letzten Abschnitt des Balletts, der „mit der musikalischen Fassung einer Orgie“ endete.

Gabriel Ascanio Hecker verriet den Zuhörern auch, dass der Schorner Feldstadl für das Jugendsinfonieorchester „immer ein sehr besonderer Ort“ sei. Auf der Bühne sei es wunderbar zu spielen. „Besser, als in vielen Konzertsälen“, sagte er. Am Samstag erlebten die Musiker, wie es ist, die Instrumente zu stimmen, während ein Gewitterschauer auf das Dach des Stadls prasselt. Ein Erlebnis, das sie beeindruckend fanden.

