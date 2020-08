vor 17 Min.

Sommerküche: Das ist der Renner beim Tavernwirt in Sulzbach

Plus Backhendl sind beim Tavernwirt in Sulzbach in diesem Sommer der Renner im Biergarten. Küchenchef Michael Hodes serviert den Klassiker mit einem besonderen Dip.

Von Gerlinde Drexler

Wir haben den Köchen des nördlichen Landkreises in den Topf geschaut und dabei ihre besten Rezepte des Sommers ergattert. Von leichten Gerichten für heiße Tage bis zu deftigen Schmankerln für kühle Abende ist in unserer Serie „Das schmeckt im Sommer“ alles dabei. Und das Beste: Alle Gerichte können direkt daheim nachgekocht werden.

Der Renner im Biergarten des Tavernwirts im Aichacher Stadtteil Sulzbach ist zurzeit das Backhendl. Seit rund drei Monaten stehe es auf der Karte, erzählt Küchenchef Michael Hodes. Wie er auf die Idee kam? „Ich wollte mal ein Hähnchengericht auf die Karte schreiben.“ Dabei habe er an einen Klassiker wie das Wiener Backhendl gedacht.

Nur garniert mit Zitronenscheiben, wie es bei dem Klassiker üblich ist, wollte Hodes sein Gericht jedoch nicht servieren. „Das allein ist zu langweilig.“ Etwas zum Dippen sollte es sein. Also setzte der 35-Jährige sich abends hin, um die neue Karte zu schreiben, und ließ sich „ein bisschen inspirieren“. Herausgekommen ist dabei die hausgemachte Zitronenmayonnaise, die er in seinem Biergarten zum Backhendl reicht.

Der Tavernwirt in Aichach-Sulzbach ist geschlossen. Nach dem Abschied von Martin Wastl wird ein neuer Pächter gesucht. Bild: Gerald Richter

Seit rund zwei Jahren ist Hodes Pächter des Tavernwirts, den er zusammen mit seiner Frau Christiane führt. Durch die Corona-Krise seien sie bisher recht gut gekommen, erzählt er erleichtert. „Wir haben treue Stammkunden.“ Viele orderten während des Lockdowns „Essen to go“ und holten es sich ab.

Serie: Das kommt in die Zitronenmayonnaise

Im Biergarten geht heuer das Backhendl besonders gut. Für einen Zwei-Personen-Haushalt empfiehlt der Küchenchef jedoch, anstelle eines Hühnchens lieber Hähnchenschenkel zu verwenden. Den Geschmack bekommen sie durch das Köcheln im Gemüsefond. Den kann man zum Beispiel mit Karotten, Sellerie oder Lauch ansetzen. Sein Tipp: „Das Wasser gut salzen. Durch den Fond gibt es den Geschmack.“ Je nach Größe der Hähnchenschenkel sollen sie in dem Gemüsefond 30 bis 35 Minuten köcheln. Um den Fond als Soße anzusetzen, empfiehlt Küchenchef Hodes, zusätzlich zum Lorbeerblatt und den Nelken noch Wacholderbeeren dazuzutun.

Als persönliche Note serviert der 35-Jährige hausgemachte Zitronenmayonnaise zu seinem Backhendl. Die Kombination komme gut an, ist seine Erfahrung. Wegen der sommerlichen Temperaturen verwendet er dafür fertige Mayonnaise, die er mit der Zitronenschale, Olivenöl, Meersalz und frischem Pfeffer aus der Pfeffermühle mischt. „Man kann Mayonnaise natürlich auch selbst machen“, sagt er. Als Beilage empfiehlt er einen Kartoffel-Gurken-Salat. „Das ist bodenständig und einfach lecker.“

Rezept: Backhendl mit hausgemachter Zitronenmayonnaise 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten (2 Personen): 2 Hähnchenschenkel Für den Gemüsefond Karotte, Sellerie, Lauch, 1 Lorbeerblatt, 3 Nelken, Salz, Pfeffer, Mehl, Ei, Semmelbrösel, Butterschmalz, Pflanzenöl. Für den Kartoffelsalat 500 Gramm Kartoffeln, kleine Zwiebel, 2 Esslöffel Essig, 1 Prise Salz und Pfeffer, 1 Teelöffel mittelscharfer Senf, 1 Prise Zucker, 1 Esslöffel Öl.

Zubereitung: Gewürzfond mit Karotte, Sellerie, Lauch, Lorbeerblatt und Nelken ansetzen. Dann die Hähnchenschenkel dazutun und alles im Sud etwa 30 bis 35 Minuten köcheln lassen. Alles rausnehmen und abkühlen lassen. Die Hähnchenschenkel mit Salz und Pfeffer würzen, mit Mehl, Ei und Semmelbrösel panieren. Dann in Butterschmalz und Pflanzenöl garen. Für die Zitronenmayonnaise die Schale einer gewaschenen Zitrone fein abreiben, mit Olivenöl, Meersalz und Pfeffer würzen. Alles mit fertiger Mayonnaise mischen. Als Beilage passt gut Kartoffelsalat . Die Kartoffeln dafür mit Biss kochen, danach schälen und in Scheiben schneiden. Etwas von dem Hühnerfond durch ein Sieb passieren, eine kleine Zwiebel aufschneiden und mit dem Fond aufkochen. Dann über die Kartoffeln geben. Für die Marinade Essig, Salz, Pfeffer, Senf, Zucker und Öl vermengen.

Extratipp: Zum Verfeinern gehobelte Scheiben von ¼ oder ½ Gurke mischen.

Für den Salat verwendet er am liebsten festkochende Kartoffeln der Sorte Ditta. Gewürzt werden die gekochten und in Scheiben geschnittenen Kartoffeln mit dem Hühnerfond. Der wird dafür durch ein Sieb passiert, damit in der Brühe kein Gemüse und keine Nelken mehr sind. Je nach Geschmack könne man noch fein gehobelte Gurken unter den Salat mischen, so der Küchenchef.

Für die Marinade vermengt der Küchenchef dann Essig, Salz, Pfeffer, Senf, Zucker und Öl. Wichtig sei, ganz „stinknormalen Essig“ zu nehmen, betont Michael Hodes. „Das macht sonst den Geschmack kaputt.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen