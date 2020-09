vor 5 Min.

Sommerküche: Im Gasthof Wagner in Untergriesbach ist Fleisch der Renner

Kaspar Wagner bereitet in seinem Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach im Spätsommer Schweinefilets mit Pfifferlingen und Kartoffelrösti zu. Er serviert das Gericht möglichst schön auf den Tellern: Das Auge isst mit!

Plus Fleisch musste im Gasthof Wagner in Untergriesbach stets richtig durch sein. Doch seit Kaspar Wagner das Schweinefilet zartrosa serviert, ist es heiß begehrt.

Von Marlene Weyerer

Wir haben den Köchen des nördlichen Landkreises in den Topf geschaut und dabei ihre besten Rezepte des Sommers ergattert. Von leichten Gerichten für heiße Tage bis zu deftigen Schmankerln für kühle Abende, ist in unserer Serie „Das schmeckt im Sommer“ alles dabei. Und das Beste: Alle Gerichte können direkt daheim nachgekocht werden.

Rosa Fleisch war im Gasthof Wagner lange tabu. „Das war bei den Gästen verpönt“, sagt Kaspar Wagner. Fleisch musste richtig durch sein in einer gutbürgerlichen Küche. „Aber langsam ändern sich die Zeiten“, erzählt der Wirt. Deswegen hatte sein Gasthof schon im Winter Wild im Angebot, das noch rosa war. Da das gut ankam, habe er sich getraut, jetzt im Spätsommer nachzulegen: Er setzte zartrosa Schweinefilets auf die Speisekarte. Dazu serviert er Kartoffelrösti und Pfifferlinge.

Im Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach gibt es in diesem Spätsommer Schweinefilets mit Pfifferlingen und Kartoffelrösti. Zartrosa Fleisch war bei Gästen lange verpönt. Jetzt ist das Gericht sehr beliebt. Bild: Marlene Weyerer

Kaspar Wagner: Vor allem jüngere Generation bestellt die Schweinefilets

Sein Mut wurde belohnt: „Das Gericht ist momentan der Renner“, sagt Wagner. Er schätzt, dass vor allem die jüngere Generation die Schweinefilets bestellt. Gerade älteren Gästen sei es immer noch lieber, wenn das Fleisch gut durch ist. Wagner freut es ganz offensichtlich, dass er aber inzwischen Unterschiedliches ausprobieren kann und seine Gäste offen sind für Neues.

Wichtig ist für den Koch, Fleisch von guter Qualität zu verwenden. Sein Gasthof bezieht das Fleisch von zwei regionalen Metzgereien, die noch selbst schlachten. „Das sind wirklich auch treue Metzgereien und wir haben nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht.“

Kräuter für den Gasthof Wagner kommen aus dem eigenen Garten

Ein weiterer wichtiger Punkt in Wagners Küche: ganz viele Kräuter. Beim Schweinefilet zum Beispiel brät und bäckt er frische Rosmarinzweige mit. In Wagners Hof wachsen unter anderem Minze, Rosmarin und Thymian. Damit bekämen viele Gerichte erst den richtigen Geschmack, sagt er. Selbst seine Steaks brät Wagner inzwischen mit Rosmarin an. Ihn freut es, mit Zutaten aus dem eigenen Hof zu kochen. Sein 14-jähriger Sohn hat die Kräuter angebaut und dieses Jahr auch Kartoffel gepflanzt. „Zwei große Kisten hat er geerntet“, erzählt Wagner stolz. Die werde er demnächst als Rosmarinkartoffeln im Restaurant anbieten.

Nicht nur Wagner mag Kräuter. Auch seinen Gästen schmecke es, sagt er. „Häufig servieren wir unsere Gerichte auch mit einem Zweig, damit die Gäste sehen, es wird mit frischen Kräutern gekocht“, erklärt Wagner. Generell achtet Wagner darauf, wie er das Essen präsentiert. Seine Schweinefilets legt er auf die Kartoffelrösti, dazu die Tomaten aus dem Ofen und kleine Mangoldblättchen zur Dekoration. Das Auge isst eben mit. „Auch das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt“, erzählt Wagner. Die Leute würden immer mehr darauf achten, wie Essen präsentiert wird.

Gasthof Wagner in Aichach-Untergriesbach freut sich über treue Gäste

Wagner ist sehr glücklich über seine Gäste. Während das Gasthaus wegen Corona schließen musste, hätten sie in großen Mengen Essen zum Mitnehmen bestellt, erzählt der Wirt. Er und seine Familie seien überwältigt gewesen. Auch jetzt wo es kälter wird, freut sich Wagner, dass seine Gäste wieder gerne zu ihm ins Lokal kommen. In seinem Saal hat er trotz Mindestabständen Platz für viele Gäste. „Da haben wir wirklich Glück“, sagt Wagner.

Lange bleiben die Schweinefilets trotz der großen Nachfrage nicht auf der Karte: Durch die Pfifferlinge ist das Gericht saisonal. Zuhause könne man aber auch Champignons dazu machen. Bis Ende September bietet er das Schweinefilet selbst wahrscheinlich an. „Im Herbst kommen dann wieder Wildgerichte.“

Rezept für zartrosa Schweinefilets mit Pfifferlingen und Kartoffelrösti

Zutaten (2 Personen)

Ein Schweinefilet (circa 400 Gramm), vier kleine Tomaten, Speisestärke, Rotwein, Portwein (falls vorhanden), Fleischbrühe, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Rosmarin

Für die Kartoffelrösti: 300 Gramm Kartoffeln, ein Ei, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Für die Pfifferlinge: 150 Gramm Pfifferlinge, eine Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Schweinefilet salzen und pfeffern. In der heißen Pfanne scharf anbraten. Wenn das Fleisch angebraten ist, frische Rosmarinzweige und die Tomaten dazulegen. Dann in derselben Pfanne etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 150 Grad backen. In der Zeit immer wieder überprüfen, ob das Fleisch die richtige Farbe hat.

Für die Kartoffelrösti: Kartoffeln hobeln, ausdrücken und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss würzen. Mit einem Eigelb vermengen. Dann die Rösti formen und in der Pfanne anbraten.

Dann kommen die Pfifferlinge: Zwiebel klein schneiden und anbraten. Pfifferlinge, Schnittlauch und Petersilie dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen.

Schweinefilet aus dem Ofen nehmen und in eine Alufolie einwickeln. Das Fleisch so etwa fünf Minuten ruhen lassen. Währenddessen Tomaten und Rosmarin aus der Pfanne nehmen und Fleischsaft mit Rotwein und Fleischbrühe aufgießen. Statt der Brühe kann auch Wasser genommen werden. Falls vorhanden, gibt ein Schuss Portwein zusätzlich Geschmack. Flüssigkeit kochen lassen und mit etwas Speisestärke abbinden. Einköcheln lassen, bis eine sämige Soße entsteht.

Schweinefilet in vier grobe Scheiben schneiden und mit Tomaten, Kartoffelrösti und Pfifferlingen anrichten. Soße auf dem Essen verteilen.

