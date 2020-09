vor 32 Min.

Sommerküche: Im Peterhof kommen Rahmschwammerl auf den Teller

Plus Stefan Reitberger vom Peterhof in Kühbach bekommt die Zutaten für seine Rahmschwammerln frisch aus dem Wald. Das kommt auch bei den Gästen an.

Von Gerlinde Drexler

Wir haben den Köchen des nördlichen Landkreises in den Topf geschaut und dabei ihre besten Rezepte des Sommers ergattert. Von leichten Gerichten für heiße Tage bis zu deftigen Schmankerln für kühle Abende ist in unserer Serie „Das schmeckt im Sommer“ alles dabei. Und das Beste: Alle Gerichte können direkt daheim nachgekocht werden.

Wenn er mehr Zeit hätte, wäre Stefan Reitberger ein passionierte Pilzesammler. Der 44-Jährige ist seit Mitte Juli Pächter des Bräustüberls zum Peterhof in Kühbach. Dort bietet der gelernte Koch – passend zur Saison – Rahmschwammerl an. Ein Gericht, das die Gäste im Biergarten gerne auswählen. Die Pilze bekommt Reitberger ganz frisch aus dem Wald in der näheren Umgebung.

Stefan Reitberger ist seit Mitte Juli Pächter des Bräustüberls zum Peterhof in Kühbach. Bild: Gerlinde Drexler

Passionierte Pilzsucher liefern die Pilze für die Rahmschwammerl im Peterhof

Heuer ist ein Pilzjahr. Besonders Steinpilze gebe es viele, hört der 44-Jährige immer wieder. Er selbst isst gerne Gerichte mit frischen Waldpilzen. „Am liebsten gemischt“, sagt Reitberger. Zum Beispiel Steinpilze mit Braunkappen und Birkenpilzen. Auch für seine Rahmschwammerl in unserem heutigen Rezeptvorschlag verwendet der Koch gemischte Pilze. Vor einigen Wochen kaufte er die Champignons und Pfifferlinge noch über den Gemüsehandel. Jetzt, in der Pilzsaison, sind seine Lieferanten passionierte Pilzsucher, die ihm die Ware frisch aus dem Wald liefern. „Frisch und aus der Region – besser geht es nicht“, freut sich Reitberger.

Nach seiner Ausbildung zum Koch war er etwa 13 Jahre lang beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Augsburg für die Bewirtung zuständig. 2016 übernahm er die Sportalm in seinem Heimatort Igenhausen (Gemeinde Hollenbach), die er parallel zum ADAC-Zentrum betreute. Seit 2018 war er nur noch Wirt in der Sportalm, bis er heuer im Juli auch noch das Bräustüberl in Kühbach übernahm. Die Sportalm „mag ich nicht hinten lassen“, sagt Reitberger. Dort sei alles gut eingeführt. Trotz unterschiedlicher Öffnungszeiten könnte er die beiden Wirtschaften allerdings ohne die Hilfe seiner Lebensgefährtin Anna-Lena nicht betreiben, weiß er.

Wie der Pächter des Peterhofs seine Rahmschwammerl zubereitet

Die Rahmschwammerl sind ein Gericht, das nur wenig Vorbereitung braucht. Die geputzten Pilze sollen klein, aber nicht zu klein geschnitten werden, empfiehlt er. Die Pfanne sollte relativ heiß sein. Damit die Pilze beim Andünsten keine Flüssigkeit verlieren, würzt der 44-Jährige sie erst kurz vor dem Aufgießen. Noch besser sei, erst die Soße zu würzen, ist seine Empfehlung. Die Brühe, mit der die Pilze in der Pfanne aufgegossen werden, könne entweder Gemüse- oder Fleischbrühe sein, sagt Reitberger. „Man kann auch einen Suppenwürfel verwenden.“ Wichtig ist: „Nicht nur Wasser, sondern etwas mit Geschmack.“

Rezept für die Rahmschwammerl 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten (vier Personen) 1 kg gemischte Pilze, eine mittelgroße Zwiebel und Knoblauch, 1/2 Liter Brühe, 1/4 Liter Sahne, 1/8 Liter Weißwein. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskat, gemahlenem Kümmel und einem Spritzer Zitronensaft.

Zubereitung Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfel schneiden und mit einem Löffel Butter in der Pfanne oder im Topf anschwitzen. Die geputzten und klein geschnittenen Pilze dazu geben und kurz mitdünsten. Alles mit einem Löffel Mehl abstauben, mit der Brühe und Weißwein angießen und alles aufkochen lassen. Dann die Sahne dazugeben und mit den Gewürzen abschmecken.

Tipp Dazu passen Semmelknödel, Nudeln wie Tagliatelle oder Tortellini. Für Fleischliebhaber empfiehlt Reitberger Schweinefilet oder Wildfleisch wie zum Beispiel Rehsteak. (drxl)

Je nach persönlicher Vorliebe empfiehlt er dazu zum Beispiel ganz klassisch Semmelknödel. Auch Rehsteak oder Schweinefilet sei gut mit Rahmschwammerln zu kombinieren. Das fertige Gericht garniert er wahlweise mit frischer Petersilie oder Schnittlauch. Das in Ringe geschnittene Grün von Schalotten gibt eine leicht pikante Note.

