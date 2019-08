05:00 Uhr

Sommerserie: Zeit für Siesta in Ecknach

Im Aichacher Ortsteil Ecknach wird im Garten gewerkelt und etwas für die Artenvielfalt getan. Worauf es dabei ankommt.

Von Gerlinde Drexler

Auch der Sommer daheim hat viele tolle Seiten. Wie die in den Gemeinden im AN-Verbreitungsgebiet aussehen, zeigen wir auch heuer in unserer Sommerserie „Sommer in ...“. Heute, in unserer 83. Folge, sind wir im Aichacher Stadtteil Ecknach.

Der Traktor ist zu hören, aber nicht zu sehen. Die Wiese, auf der Georg Höß im Aichacher Ortsteil Ecknach gerade arbeitet, liegt versteckt hinter den Häusern in der Nähe des Flutgrabens. Gemächlich dreht der Rentner seine Runden mit dem Traktor. Vor gut drei Tagen hat er gemäht, jetzt ist das Gras trocken. Bevor Höß es nachmittags mit dem Ladewagen holt, fährt er noch mal mit dem Kreisel darüber und lockert es auf.

Aichach: Heu mit dem Ladewagen auf den Hof bringen

Das Heu ist Futter für die drei Pferde, die der Landwirt noch daheim hat. Seine Milchwirtschaft habe er 2016 aufgegeben und den Betrieb an den Sohn übergeben, erzählt er. Das sei damals die gesetzliche Voraussetzung gewesen, damit er seine Rente bekomme, sagt er.

Wenn Höß nachmittags das Heu holt, wird er keine Ballen pressen, sondern es mit dem Ladewagen auf den Hof bringen. Von dort wird es mit einem Gebläse in die Scheune hoch geblasen. Die Pferde würden „mehr oder weniger“ unter dem Heu stehen, sagt Höß und lacht. Dann macht er die Tür an seiner Fahrerkabine wieder zu und dreht weiter seine Runden.

In der Pfarrer-Steinacker-Straße wird ebenfalls gearbeitet. Mitarbeiter der Firma Seel aus Berg im Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) verlegen dort die Wasserleitung. Seit rund acht Wochen würden sie sich die Straße hocharbeiten, erzählt einer. Jetzt sind die Arbeiten an diesem Bauabschnitt so gut wie abgeschlossen. Eine schweißtreibende Arbeit. An heißen Tagen sei es in der Kabine bis zu 50 Grad Celsius heißt, erzählt der Baggerfahrer. Da bringen auch die offenen Fenster in der Fahrerkabine keine Abkühlung mehr. Wie man heiße Tage am besten übersteht? „Ab und zu Pause machen und trinken.“ Um den sommerlichen Temperaturen zu entgehen, hat Gerhard Wagner sich für die Pflege seiner Hecken den Vormittag ausgesucht. Konsequent schneidet er alles ab, was über den Zaun hängt. Wie oft er das macht, kann er gar nicht sagen. Aber er weiß: „Das ist eine Arbeit, die man meistens vernachlässigt.“

Grüngut kommt nach Obermauerbach

Das abgeschnittene Grüngut bringt er anschließend auf die Deponie nach Obermauerbach. „Sehr schade, dass es die in Ecknach nicht mehr gibt“, sagt Wagner und fügt hinzu: „Es ist sehr umweltfreundlich, mit ein paar Ästen nach Obermauerbach zu fahren.“

„Ein bisschen was für die Artenvielfalt“ wollen Michaela und Martin Trometer tun. Sie haben vor, in der Grünfläche vor ihrem Haus ein Rondell mit Blumen anzulegen. Eventuell später mal sogar noch ein zweites, erzählen sie. Das will das Ehepaar aber erst in Angriff nehmen, wenn sie Lust dazu haben. Ihr Motto ist: „Wenn man arbeiten darf, dann mit Freude.“ Wenn es im Laufe des Tages wärmer wird, haben sie vor, im kühleren Teil des Gartens den Buchs zu schneiden. Bis jetzt haben sie ihn vor dem Buchsbaumzünsler retten können. Im Frühjahr hätten sie ihn mit Algenkalk eingestäubt, erzählen sie. „Ich habe das Gefühl, es hilft“, sagt Michaela Trometer. Ob sie später tatsächlich den Buchs schneiden werden, ist noch offen.

Die beiden gehen die Gartenarbeit entspannt an: „Wenn wir keine Lust mehr haben, hören wir auf.“ So ähnlich hält es auch Katharina Kneißl. Sie ist jeden Tag in ihrem Garten zu finden. „Schnecken und Unkraut machen mir Ärger“, sagt die Rentnerin. Vor dem Haus hat sie in ihrem Bauerngarten eine kleine Blumenoase geschaffen. „Blumen sind mein Lebenselixier“, sagt Kneißl. Im Garten stehen zum Beispiel die bunten und rund zwei Meter hohen Stockrosen und Palmlilien. Hinter dem Haus habe sie noch mindestens 20 Stöcke „echte“ Rosen, erzählt die Rentnerin. Sie ist zwar jeden Tag im Garten, nimmt sich aber auch Zeit für Pausen. Nach dem Mittagessen komme die Siesta, erzählt Kneißl. Dann macht sie es sich auf ihrer Liege gemütlich. Erst danach geht sie wieder in den Garten. Dort müssen zum Beispiel die abgeblühten Rosen abgeschnitten werden und abends muss alles gegossen werden.

