11.05.2018

Sondermüll: Deponie wird rekultiviert

Jahresbericht aus Gallenbach vorgelegt

Über den Jahresbericht der Sonderabfalldeponie Gallenbach informierte Helmut Baumann vom Bauamt den Aichacher Bauausschuss. Wie berichtet, wurde die Verfüllung im Februar 2017 endgültig abgeschlossen. Eine Vermessung im Juli 2017 hat ein freies Restvolumen von 528 Kubikmetern ergeben, das mit internen Rückständen verfüllt wird. 2017 wurden somit insgesamt noch 4219 Kubikmeter Abfälle eingebaut. Seit August 2017 läuft die Rekultivierung des letzten Bauabschnittes. Diese Oberflächenabdichtung soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, kann sich aber witterungsbedingt bis ins zweite Quartal 2019 erstrecken.

2017 wurden an der 2012 installierten Grundwasserreinigungsanlage kleinere Umbauten vorgenommen, um einen kontinuierlichen, störungsfreien Betrieb sicherzustellen, so Baumann. Über diese Anlage laufen derzeit etwa acht Kubikmeter Grundwasser pro Stunde. Grenzwertüberschreitungen wurden dabei nicht gemessen, so Baumann. Auch hätten sich 2017 keine Betriebsstörungen ereignet. (bac)

