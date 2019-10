Sonne lacht den Gartlern zum Jubiläum

Das Bastelangebot bei der Jubiläumsfeier des Obst- und Gartenbauvereins Petersdorf kam bei den Kindern bestens an. Die geehrten Mitglieder: (stehend von links) Rosina Gütl, Juliane Heißerer (Ehrennadel in Gold), Helene Schilling, Karl Eichenseher (Ehrennadel in Gold), Herta Thrä, Mathilde Utz, Alfred Reinthaler, Heinrich Sturm, Magda Eichenseher, Franziska Auerhammer, Maria Lesti, Josef Thrä, Erich Engelhard, Theresia Rebatz, Josefa Sing, Hilde Haider, Erna Hackl, Maria Engelhart, (vorne von links) Barbara Settele, Theresia Schruf, Marianne Lesti und Vorsitzende Angela Eichhorn.