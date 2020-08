vor 34 Min.

„Sonnenblume“: Hell bleibt Chef

Der Gartenbauverein bestätigt den Vorstand

Vorsitzender Hubert Hell ging bei der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins „Sonnenblume“ in Gundelsdorf auf die Aktionen im Vorjahr ein. Schatzmeister Helmut Reiter vermeldete ein deutliches Plus. Für zehnjährige Tätigkeit als Zweite Vorsitzende wurde Rita Brieschenk mit einem Präsent bedacht. Die gelernte Floristin mit ihrem grünen Daumen ist im Verein unentbehrlich – ob Blumensträuße binden, den Erntealter herrichten, bei der Maibaumgestaltung, der Pflege des Insektenhotels am alten Sportplatz oder beim Dekorieren. Die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne. Hubert Hell bleibt Vorsitzender im Amt. Kassenwart Helmut Reiter verwaltet weiterhin die Finanzen und wurde als Vertreter des Gartenbauvereins für Sitzungen des Ortsvereins bestimmt. Zweite Vorsitzende bleibt Rita Brieschenk und Nena delMestre als Schriftführerin im Amt. (möd-)