11:50 Uhr

Sonnenblumen: Wir suchen die schönsten Bilder

Die AN-Fotoaktion beginnt. „Meine Sonnenblume und ich“ heißt das Motto. Das gibt es zu gewinnen

Der Sommer lässt grüßen: Überall strecken die Sonnenblumen schon ihre riesigen Blüten in den Himmel. Höchste Zeit für die Sommerferien-Aktion der Aichacher Nachrichten. Denn auch in diesem Jahr haben wir an unserem Stand bei der Wila in Aichach wieder Sonnenblumensamen an die Besucher verschenkt. Und natürlich wollen wir jetzt gerne wissen, was aus den kleinen Samen geworden ist.

Deshalb suchen wir ab sofort wieder die schönsten Fotos von und mit Menschen und Sonnenblumen. „Meine Sonnenblume und ich“ lautet das Motto, bei dem freilich alle mitmachen können, die ein sehenswertes Exemplar einer Sonnenblume im Garten, auf dem Balkon, im Wohnzimmer oder auch auf dem freien Feld gefunden haben.

Wichtig ist nicht, aus welchem Samen die Blumen gewachsen sind. Auf das Foto kommt es an. Eine Jury aus der AN-Redaktion entscheidet am Ende der Sommerferien, wer das originellste, schönste oder kurioseste Bild eingesendet hat. Die Einsender der besten drei Fotos dürfen sich schon jetzt auf tolle Preise freuen.

Teilnahme Schicken Sie uns Ihr Foto mit Mensch und Sonnenblume per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Nennen Sie uns Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Namen der Menschen, die auf dem Foto zu sehen sind. Bitte schreiben Sie uns auch den Namen des Fotografen. Wichtig: Das Bild sollte mindestens ein Megabyte groß sein.

Einsendeschluss Am Montag, 9. September, sind die Sommerferien zu Ende. Dann endet auch unsere Aktion.

Preise Für die Einsender der drei Siegerfotos gibt es Gutscheine vom Baumschulgarten Christoph in Weichenberg (Aindling) im Wert von 150 und 50 Euro und von der Gärtnerei Brandel in Untergriesbach (Aichach) im Wert von 100 Euro. Mitmachen lohnt sich also. (kabe)

