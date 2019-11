12.11.2019

Sonnenstrom für Mittagsbetreuung

Anlage auf dem Dach des Neubaus in Affing kostet die Gemeinde rund 28000 Euro

Der Neubau der Affinger Mittagsbetreuung an der Grundschule erhält eine Photovoltaikanlage. Der Bauausschuss konnte in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag dafür vergeben. Der Zuschlag erging nach Auskunft der Gemeindeverwaltung einstimmig an die Firma Wärme- und Umwelttechnik Weber in Roßtal zum Preis von rund 28000 Euro.

Damit die Anlage auch angeschlossen werden kann, stimmte das Gremium dem Nachtragsangebot der Firma Elektro Ullrich aus Affing in Höhe von rund 2000 Euro zu. Bei dem Neubau war außerdem die Änderung des Brandschutznachweises nötig, weil das ursprünglich außerhalb des Gebäudes geplante Pelletlager nun doch in das Gebäude integriert wird. Damit wurde das Architekturbüro Bauer aus Mering (rund 360 Euro) beauftragt.

Das Gremium erzielte laut Verwaltung nun auch eine Einigkeit, was den Neubau einer Grenzmauer Auf der Höh in Affing anbelangt. Im Oktober hatte der Ausschuss den Antrag für die zwischen 1,30 und 1,55 Meter hohe Stahlbetonstützwand noch vertagt. Sie widersprach dem Bebauungsplan. Bei einem Ortstermin stellten die Gemeinderäte fest, dass die geplante Dimension zu hoch ist. Einstimmig lehnte das Gremium den Antrag ab, stimmte allerdings einer ein Meter hohen Mauer zu.

Das Gremium befürwortete einstimmig weitere Baugesuche. Darunter war auch der Einbau von drei Wohnungen in eine Bergehalle an der Aichacher Straße in Affing. Geplant sind eine Drei- und zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das Bauvorhaben wurde bereits 2011 genehmigt. Nun ging es nur um eine Änderung der Wohnungsaufteilung. Außerdem entfällt die ursprünglich geplante Hackschnitzelheizung. Neben einem Einfamilienhaus mit drei Garagen am Laurentiusplatz in Aulzhausen stimmte das Gremium dem Teilabbruch eines Stalles und dem Ersatz-Neubau eines Wohnhauses in der Dorfstraße in Haunswies zu. Genehmigt wurden die Überdachung eines Fahrsilos in Pfaffenzell und eine Terrassenüberdachung in Anwalting. Der Ausschuss stimmte der Erweiterung eines Thermohauses mit Lagerräumen an der Affinger Straße in Gebenhofen zu. (jca)

