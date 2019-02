08.02.2019

Sozialarbeiter für Affings Grundschule?

Kreisjugendamt sieht Bedarf für halbe Stelle. Gemeinderat berät am Dienstag

An der Affinger Grundschule könnte es bald einen Jugendsozialarbeiter geben. Das Kreisjugendamt jedenfalls sieht einen entsprechenden Bedarf. Der Gemeinderat beschäftigt sich damit in seiner Sitzung am Dienstag, 12. Februar.

An 17 Schulen im Landkreis gibt es inzwischen Sozialarbeit. Dafür hat das Kreisjugendamt im Auftrag des Kreistages ein eigenes Konzept entwickelt, das immer wieder fortgeschrieben wird.

Die Fachleute sind überzeugt davon, dass auch die Affinger Grundschule ein solches Angebot gut brauchen könnte. Die Rede ist von einer halben Stelle, die ab September geschaffen werden soll. Das berichtet Bürgermeister Markus Winklhofer auf Anfrage. Ein Vertreter des Kreisjugendamtes wird das Konzept im Gemeinderat vorstellen. Affing müsste sich mit 30 Prozent an den Kosten beteiligen. Das wären rund 9000 Euro pro Jahr.

In der Gemeinderatssitzung werden außerdem die Mitglieder für den neuen Bauausschuss und den neuen Verkehrsausschuss benannt, die der Gemeinderat im Januar beschlossen hatte (wir berichteten). Auf der Tagesordnung steht zudem ein Antrag von Anliegern des Saumweges in Gebenhofen, die den Erstausbau ihrer Straße um zwei Jahre nach hinten schieben wollen. Denn das würde für sie bedeuten, dass sie keine Erschließungsbeiträge mehr zahlen müssten.

Außerdem werden unter anderem auch Bauanträge behandelt, darunter die Nutzungsänderung von Büroflächen in ein „Massagestudio mit Lehrangeboten in Entspannungstechniken“, wie es auf der Tagesordnung heißt. Den Antrag hat der Swingerclub St. Tropez in Mühlhausen eingereicht.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Schule. (jca)

