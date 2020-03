vor 33 Min.

Soziale Medien: Auch mal in den Flugmodus schalten!

Aufwachen - und erstmal schauen, was in den sozialen Medien los ist: So sieht bei vielen die morgendliche Routine aus.

Soziale Medien spielen heutzutage eine große Rolle. Genauso wichtig ist es aber, ab und an mal den Ausschalter zu drücken und sich nur auf sich zu konzentrieren.

Von Anna-Lena Bruggner

Soziale Medien spielen auch in meinem Leben eine große Rolle. Ich bin Teil einer Generation, die fast schon gleichzeitig mit den sozialen Medien groß geworden ist. Und bereits seit ich mein erstes internetfähiges Handy hatte, waren auch Apps wie Instagram , WhatsApp und Snapchat darauf zu finden.

Auch ich selbst muss sagen, dass diese Medien teilweise einen Druck auf mich ausüben, den man zuerst wahrscheinlich nur unterbewusst wahrnimmt. Wenn ich zum Beispiel mal einen Abend am Wochenende einfach nur zu Hause bleiben möchte, weil ich müde oder faul bin, und dann auf Snapchat sehe, dass meine Freunde schon wieder im M-Eins sind, denke ich mir natürlich: „Könnte ich da jetzt was Cooles verpassen, wenn ich nicht hingehe?“ Oder: „Soll ich mich jetzt doch fertigmachen und hinfahren?“ Das war’s dann mit meinem entspannten Abend, den ich ganz für mich alleine genießen wollte. Ich denke ständig nur daran, ob ich was verpassen könnte.

Soziale Medien: Bewusst Abstand schaffen

Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder bewusst Abstand von Social Media zu schaffen und auch mal das Handy ganz wegzulegen oder in den Flugmodus zu stellen. So kann man den Moment wieder ganz für sich genießen. Und auch herausfinden, was einem selbst eigentlich wichtig ist, ohne die Beeinflussung von Plattformen wie Instagram & Co. Aber auch auf diesen Seiten gibt es nicht nur die dank Photoshop perfekten Influencer , sondern auch sogenannte „Sinnfluencer“ die mit ihren Beiträgen wirklichen Mehrwert vermitteln. Von Tipps zur Nachhaltigkeit über gesunde Rezepte bis zu politischen Beiträgen gibt es immer mehr Kanäle, die sich mit wichtigen Themen beschäftigen. Themen, mit denen ihr euch vielleicht identifizieren könnt und von denen ihr euch nicht unter Druck gesetzt fühlt.

