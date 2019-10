vor 25 Min.

Sozialstation baut Tagespflege aus

Lagerräume im alten Haus des Pflegezentrums in Pöttmes sollen dafür umgebaut werden. Der Förderkreis der Caritas-Sozialstation Aichach soll möglichst viele Mitglieder gewinnen. Wie ein neuer Flyer bei diesem Ziel helfen könnte

Neue Mitglieder zu gewinnen, ist eine der wichtigsten Aufgaben in nächster Zeit. Dies stellte der Vorsitzende des Förderkreises der Caritas-Sozialstation Aichach, Diakon Ludwig Drexel, jetzt bei der Mitgliederversammlung im Haus St. Hildegard in Pöttmes fest. Einerseits soll damit die Förderung der Arbeit der Caritas-Sozialstation ausgebaut werden und andererseits soll diese Arbeit auch auf längere Zeit gesichert werden.

Helfen soll dabei der aktuell überarbeitete Flyer, der die Tätigkeiten der Sozialstation und die Fördermöglichkeiten des Förderkreises auflistet. Ludwig Drexel bat, den Flyer dazu zu verwenden, im Familien- und Freundeskreis für eine Mitgliedschaft im Förderkreis zu werben und möglichst viele Anmeldeabschnitte auszufüllen. Drexel stellte fest, dass eine direkte Mitgliedschaft in der Sozialstation nicht möglich sei, weshalb zu deren Unterstützung der Förderkreis gegründet worden war.

In seinem Tätigkeitsbericht betonte Drexel die Gleichbehandlung der beiden Einrichtungen der Sozialstation: die ambulante und stationäre Pflege. Er erläuterte die erfolgten Förderungen, wie beispielsweise die Einrichtung einer neuen Homepage oder die anteilige Finanzierung einer computergestützten Fortbildung für die Mitarbeiter der Sozialstation. Eine laufende Verpflichtung ist die Begleichung der Leasingrate für eines der Fahrzeuge für den ambulanten Dienst. Für das Haus St. Hildegard konnten mit den Mitteln des Förderkreises Einrichtungsgegenstände für die neue Tagespflege beschafft werden.

Über die Tagespflege, die bis Ende April in den Räumlichkeiten in Aichach angesiedelt war, ehe sie ins Haus St. Hildegard umzog, berichtete die Einrichtungsleiterin Andrea Neukäufer. In Pöttmes wurde diese in die Wohngruppe Lavendel integriert, weshalb man sie als eingestreute Tagespflege bezeichnet. Derzeit gibt es sechs Ganztagesplätze für die Besucher, die mit einem eigenen Fahrdienst abgeholt und wieder heimgebracht werden. Die Tagespflege ist von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet, aber an keinem Wochenende oder Feiertag. Mit diesem Angebot sollen die pflegenden Angehörigen entlastet werden, der Betreute aber weiterhin in seiner vertrauten Umgebung wohnen können. Ziel ist es auch, etwas gegen die Vereinsamung zu tun sowie ein Leben in fröhlicher Umgebung mit strukturiertem Tagesablauf anzubieten.

Ab Januar 2020 soll das Angebot auf zehn Plätze ausgeweitet werden. Nachdem in diesem Jahr mit der Gemeinde Pöttmes für das alte Haus der Mietvertrag langfristig verlängert worden war (wir berichteten), sollen die dortigen Räume in den nächsten Jahren für die Tagespflege umgebaut werden. Dann stehen auch weitere Plätze zur Verfügung, für die großer Bedarf besteht. Die Anfragen seien sehr häufig, bestätigte Andrea Neukäufer.

Eine angenehme Aufgabe für den Förderkreis-Vorsitzenden Ludwig Drexel war die Ehrung langjähriger Mitglieder: Unter ihnen war das langjährige Vorstandsmitglied Marianne Mörmann, die für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Die Ehrung für 30 Jahre erhielt auch Max Perkhammer, für 20 Jahre Maria Finger. 35 Jahre ist Jakob Riedlberger bereits Mitglied. Da er die Urkunde nicht selbst entgegennehmen konnte, wurde sie seinem Bruder Josef übergeben, der als Schatzmeister der Sozialstation fungiert und in der Versammlung auch den Bericht der Kassenprüferinnen vorgetragen hatte. Die Kassenführung von Helga Gellert für das Geschäftsjahr 2018 wurde als ordnungsgemäß bestätigt. (klke)