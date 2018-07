18.07.2018

Spätestens im März startet Neubau der Kläranlage

Verbandsräte stimmen dem Zeitplan für das Projekt bei Kühbach zu. Firmen bekommen Spielraum

Spätestens im März soll es mit den Bauarbeiten an der neuen Kläranlage losgehen, die Kühbach und Inchenhofen gemeinsam betreiben werden. In der Sitzung des Kläranlagenzweckverbandes Paartal am Montag stellte Planer Rupert Mayr den Zeitplan vor. Außerdem beschloss der Zweckverband den Haushalt. Planung und Bau der neuen Anlage werden außerhalb des Haushaltes über die Firma BayernGrund abgewickelt. Die Ausgaben belasten beide Gemeinden deshalb momentan noch nicht.

Eine rechtliche Genehmigung für den Bau hat der Verband noch nicht. Das Landratsamt habe signalisiert, dass der Bescheid Ende Juli vorliegen könnte, sagte Vorsitzender Johann Lotterschmid. Planer Mayr ergänzte: „Es zeichnen sich keine größeren Auflagen ab.“ So wie es aussehe, könnten die Bauarbeiten im Herbst beginnen. Bis Ende Juli will der Zweckverband die Ausschreibung auf den Weg bringen. Bauliche Anlagen, Elektro und Maschinentechnik werden öffentlich ausgeschrieben, alle anderen Fachgewerke wie zum Beispiel Maurer, Dachdecker oder Sanitärarbeiten über eine sogenannte beschränkte Ausschreibung. Das bedeutet, dass der Zweckverband hier zusätzlich regionale Firmen anfragen kann. Die Leitung, die von Inchenhofen zu der neuen Kläranlage führt, muss der Markt selbst beauftragen.

Wenn die Angebote bis Mitte September vorliegen, erfolgt die Prüfung. Bei der nächsten Sitzung Anfang Oktober sollen die Aufträge erteilt werden. Der Verband werde den Firmen freistellen, ob sie heuer noch anfangen wollen oder spätestens im März 2019, informierte Mayr. So erhofft sich der Verband einen Wettbewerb, weil ein Großteil der Leistungen erst im kommenden Jahr anfällt. Laut Zeitplan sind im Sommer 2020 Probebetrieb und Inbetriebnahme geplant. Die jetzige Anlage könne erst dann zurückgebaut werden, so Mayr. Bis November 2020 soll alles fertig sein. Parallel zu den Arbeiten an der Kläranlage werden 2020 die Zuführungsanlagen gebaut. An der Kläranlage Inchenhofen stehen verschiedene Rückbauten an. Die Kühbacher müssen den Kanal anpassen und werden Mitte 2019 damit beginnen, Leitungen vom Bereich der Schule Richtung Kläranlage zu legen.

Die einzige Einnahmequelle des Kläranlagenzweckverbandes ist die Betriebskostenumlage, die insgesamt 9400 Euro ausmacht. Auf Kühbach entfallen rund 5200 Euro (entspricht 5550 Einwohnergleichwerte), auf Inchenhofen rund 4100 Euro (4400 Einwohnergleichwerte).

Für die Übernahme der Verwaltungsaufgaben erhält Kühbach 5600 Euro Kosten erstattet. Ferner sind Aufwendungen für ehrenamtliche Sitzungen von 3200 Euro vorgesehen. Ab 2020, wenn die neue Kläranlage in Betrieb ist, sind 208000 Euro Betriebskosten kalkuliert.

Am heutigen Mittwoch werden im Landratsamt im Wasserrechtsverfahren nicht öffentlich die eingegangenen Stellungnahmen erörtert. Von öffentlichen Stellen sei wenig eingegangen, von privater Seite zwei, so Lotterschmid. Er ist zuversichtlich: „Es sind keine wesentlichen Hindernisse zu erwarten bezüglich einer Fortführung der Planung. (drx)

Themen Folgen