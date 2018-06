15:33 Uhr

Spargelstecher löst Polizeieinsatz in Affing aus

Ein rumänischer Saisonarbeiter war nicht ganz ehrlich zu seinen Eltern. Deshalb rückte am Ende sogar die Polizei in Affing an

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann seinen Eltern in Rumänien am Telefon erzählt, dass er unter menschenverachtenden Umständen in Affing arbeiten müsse. Zwei rumänische Aufpasser hätten ihn vor dem Grenzübertritt mit falschen Papieren ausgestattet und ihn anstatt nach Hamburg auf den Hof eines Spargelbauern nach Affing gebracht. Dort würden er und anderen Saisonarbeiter gegen ihren Willen festgehalten werden und müssten 15 Stunden am Tag, manchmal auch ohne Essen, arbeiten. Einer in Augsburg wohnenden rumänischen Bekannten der Eltern erzählte er das Gleiche. Sie wandte sich daraufhin an die Aichacher Polizei. Mehrere Polizeibeamte fuhren daraufhin am Mittwochabend nach Affing, um die Zustände auf dem Spargelhof zu überprüfen. Wie sich dort herausstellte, war der Rumäne gegenüber seinen Eltern und der Bekannten nicht ganz ehrlich gewesen. Laut Polizei bestätigte sich kein einziger Vorwurf. (kabe)

