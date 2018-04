vor 48 Min.

Sparkasse Aichach-Schrobenhausen baut Personal ab

Statt 50 Stellen werden 35 gestrichen. Das soll in den nächsten drei Jahren ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen

Von Claudia Bammer

Die Nachricht, dass die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Personal abbauen will, hatte im Oktober 2017 für einige Aufregung unter den Beschäftigten gesorgt (wir berichteten). In der Bilanzpressekonferenz gestern verkündeten die Vorstandsmitglieder erfreut, dass der Personalabbau nicht ganz so drastisch ausfällt: Statt knapp 50 von 205 Vollzeitstellen sollen nun 35 eingespart werden – bis Ende 2020. Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek betonte: „Wir kommen aus heutiger Sicht ohne betriebsbedingte Kündigungen aus.“

Im Jahr 2017 hatten Berater der Sparkassen Consulting GmbH die Sparkasse über mehrere Monate auf Einsparpotenzial und Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Anlass dafür war zum Einen, dass die Bank wegen der anhaltenden Niedrig-Zins-Phase und der damit sinkenden Erträge Kosten einsparen muss. Laut Rainer Wörz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, macht das Personal zwei Drittel der Kosten aus. Zum Anderen wirkt auch die Fusion der Sparkassen Aichach und Schrobenhausen Mitte 2013 nach. Damals wurde auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. Seither ist die Zahl der Mitarbeiter bereits nach und nach durch Fluktuation von 390 (inklusive Auszubildende) auf 278 gesunken. Die Zahl ist nicht gleichbedeutend mit Stellen: Fast 40 Prozent der Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit.

Die Berater hielten es für möglich, von insgesamt 205 Vollzeitstellen knapp 50 beim Personal einzusparen – fast ein Viertel. Im Oktober wurden die Mitarbeiter darüber informiert. Bis Januar setzten sich Vorstand und Führungskräfte intern mit den Vorschlägen der Optimierer der Sparkassen Consulting GmbH auseinander. Die zwölf Bereichsleiter hatten die Aufgabe Vorschläge zu erarbeiten, wo sich der Expertenrat umsetzen lässt und wo nicht.

Im Januar sei der Vorstand „im Einklang mit dem Personalrat und den Führungskräften“, wie Cischek betont, zu dem Ergebnis gekommen, 35 Stellen innerhalb von drei Jahren einzusparen. Davon seien zehn Stellen bereits abgebaut worden, zum Beispiel durch Altersteilzeit. Bei 15 weiteren sei dies bereits absehbar, weil Mitarbeiter in Ruhestand gehen oder Altersteilzeit in Anspruch nehmen, in Erziehungsurlaub gehen oder die Arbeitszeit reduzieren. Bleiben noch zehn Stellen, die bis Ende 2020 abgebaut werden sollen.

Wie Cischek erklärt, will das Geldinstitut die betroffenen Mitarbeiter möglichst intern an andere Stelle einsetzen und sie falls nötig, dafür qualifizieren. „Im Service reduziert sich der Bedarf an Personal, im Beratungsbereich brauchen wir welche“, sagt sie. Derzeit seien sechs Stellen intern ausgeschrieben, eine siebte kommt aktuell noch dazu. Der Vorstand arbeite hier sehr eng mit dem Personalrat zusammen, so Cischek, die den Mitarbeitern ausdrücklich für ihre Bereitschaft dankt, diesen Prozess mitzutragen. Im Herbst sei die Unruhe im Haus massiv gewesen, erinnert sie sich. Seit Januar habe sich das aber gelegt.

Personalratsvorsitzende Tanja Makko bestätigt das. Es sei positiv, dass viel weniger Stellen abgebaut werden als anfänglich gedacht, sagt sie. Das sei bis 2020 mit Fluktuation zu schaffen. (mit jca)"Kommentar

