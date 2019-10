Sparkasse Aichach-Schrobenhausen kündigt Sparverträge

Plus Das Geldinstitut will sich der teuren Altverträge entledigen. Sie reagiert damit auf die Zinspolitik. Zur Weltsparwoche gibt es auch eine gute Nachricht

Die Weltsparwoche beginnt heute – mit zwei schlechten und einer guten Nachricht für Sparer.

Erstens: Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen kündigt im nächsten Jahr rund 2000 ältere, unbefristete Prämiensparverträge – aber erst nach einer Beratung der Kunden.

Zweitens: Die Kontogebühren werden zum Jahresbeginn leicht erhöht.

Drittens: Auf Strafzinsen (Negativzinsen ab einem bestimmten Betrag, der auf Geldmarkt- und Girokonten liegt) für Privatkunden will der Marktführer in der Region weiterhin verzichten, betont Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek.

Die Nullzinspolitik ist Gift für Kleinsparer und Banken

Prämiensparverträge Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist Gift für den Kleinsparer und für die Banken. Denn die können ihr überschüssiges Geld nicht mehr gut verzinst bei der Zentralbank parken. Stattdessen müssen sie sogar dafür bezahlen, und zwar immer mehr.

Der Strafzins liegt derzeit bei 0,5 Prozent. Jetzt werden die alten Prämiensparverträge, die schon zum Teil vor einem Vierteljahrhundert abgeschlossen wurden, zur Last. Nahezu alle Sparkassen in der Region haben angekündigt, diese Verträge zu kündigen.

Prämiensparverträge sind Anlagen, für die Sparer jeden Monat einen festen Geldbetrag zurücklegen. Zum jeweils aktuellen Zins (derzeit nahezu bei null) bekommen die Sparer zusätzlich Prämien – und die erhöhen sich in der Regel von Jahr zu Jahr. Wer beispielsweise 15 Jahre eingezahlt hat, kann sich nach dieser Zeit über eine maximale Prämie von 50 Prozent auf die im gleichen Jahr angesparten Beträge freuen.

Beispiel: Werden jeden Monat 100 Euro, also im Jahr 1200 Euro, eingezahlt, gibt es am Ende bis zu 600 Euro Prämie. Das macht in dieser Modellrechnung, bezogen auf die in 15 Jahren gesparten 18000 Euro, zumindest „theoretisch“ drei Prozent Rendite. Auf die zuvor aufgelaufenen Zinsen und Prämien gibt es ja derzeit keine zusätzlichen Zinserträge.

Kündigen dürfen Banken unter zwei Bedingungen

Dennoch sind diese Verträge für die Sparkassen ein Verlustgeschäft. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs erlaubt es den Banken, aus vielen Verträgen auszusteigen. Zwei Bedingungen müssen dafür erfüllt sein: Die Höchstprämie ist bereits erreicht und der Vertrag läuft unbefristet. Genau diese Verträge werden nun auch von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen gekündigt.

Zuvor soll aber mit jedem einzelnen Kunden ein Gespräch geführt werden und ihm alternative Anlagemöglichkeiten vorgestellt werden, versichert Cischek. Bis Ende 2020 sollen dann alle Verträge aufgelöst sein.

Der Vorstandsvorsitzenden ist bewusst, dass viele Menschen mit geringerem Einkommen in der Vergangenheit solche Sparverträge abgeschlossen haben und über die Kündigung „nicht erfreut sein werden“. Aber die Sparkasse müsse betriebswirtschaftlich arbeiten – im Sinne aller ihrer rund 50000 Kunden.

Raiffeisen- und Volksbanken-Kunden sind besser dran

Besser dran sind die Prämiensparer bei Volks- und Raiffeisenbanken. Diese Institute haben keine unbefristeten Prämiensparverträge geschlossen. Deren Sparverträge haben in der Regel eine feste Laufzeit von 25 Jahren. Sie sind damit – vergleichbar mit Kreditverträgen – nicht vorzeitig einseitig kündbar.

Kontogebühren Die Sparkasse erhöht die Gebühren für ihre beiden Girokonto-Modelle. Beim Premiumkonto steigt der Grundpreis ab Januar von derzeit 11,99 Euro auf 12,49 Euro. Beim Individualkonto steigt zum Beispiel der Preis für eine Überweisung am Schalter durch einen Mitarbeiter auf 2,50 Euro.

Strafzinsen für Privatkunden gibt es bis auf Weiteres nicht

Strafzinsen Firmen und Geschäftskunden müssen für „geparktes“ Geld ab einem bestimmten Betrag Strafzinsen bezahlen. Für Privatkunden gilt das bei der Sparkasse bis auf Weiteres nicht, sagt Cischek. Zwei Drittel des nicht fest angelegten Geldes liegt derzeit nahezu zinslos auf Konten.

Es gibt aber eine Einschränkung: Denn sobald ein Mitbewerber Strafzinsen einführt, bringen Kunden ihr Geld dorthin, wo sie nichts bezahlen müssen. Cischek: „Wir freuen uns natürlich über jeden Neukunden, aber bei solchen Fällen behalten wir uns ein Verwahrentgelt vor.“

Weltsparwoche Dass sich das klassische Sparen in einer Welt ohne Zinsen nicht mehr lohnt, hat sich rumgesprochen. Für Cischek hat die Weltsparwoche aber nach wie vor ihre Berechtigung. Es gehe darum, Geld für Unvorhergesehenes und einen Vermögensaufbau zurückzulegen. Und es gebe ja auch andere Anlageformen als das Sparbuch.