Sparkasse: Verwaltungsrat steht

Der Zweckverband wählt Beck, Salinger und Pettinger

Von Johann Eibl

In einem Jahr mit Kommunalwahlen werden die Weichen für die nächsten sechs Jahre gestellt. Bei der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Aichach-Schrobenhausen-Pöttmes ging es am Donnerstag um die Besetzung des fünfköpfigen Verwaltungsrats. Dazu waren die 15 Verbandsräte in der TSV-Turnhalle in Aichach zusammengekommen. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen (Fusion 2013 aus Stadtsparkasse Aichach, Gründung 1854, und Stadtsparkasse Schrobenhausen, Gründung 1853) gehört dem Zweckverband mit folgenden Anteilen der drei Kommunen: Aichach (53,1 Prozent), Schrobenhausen (40 Prozent), Pöttmes (6,9 Prozent).

Birgit Cischek, die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, umriss die Aufgaben des Zweckverbands, der als Träger der Sparkasse gilt, die ihren Sitz in Aichach hat. Die Verbandsräte sind sechs Jahre im Amt, verrichten ihren Dienst im Ehrenamt, wobei sie ein kleines Sitzungsgeld erhalten, wie es hieß. Aichach hat in diesem Gremium acht Plätze, Schrobenhausen sechs und Pöttmes einen. Den Vorsitz hat aktuell Harald Reisner inne, der Bürgermeister von Schrobenhausen. Am 1.Mai 2021 wird er turnusgemäß von seinem Aichacher Kollegen Klaus Habermann abgelöst.

Verwaltungsräte sind im Gegensatz zu anderen Aufgaben mit die lukrativsten für Kommunalpolitiker. Sie bekommen höhere vierstellige Entschädigungen. Schrobenhausen hat zwei Plätze im Verwaltungsrat und auch nur zwei Kandidaten dafür nominiert. Auf Günther Schalk entfielen 15 Stimmen, zwei weniger erhielt Hartmut Siegl. Der Aichacher Stadtrat hatte vorab vier Bewerber für die drei der Stadt zustehenden Plätze genannt: Helmut Beck, Dieter Saliger (beide CSU), Mario Pettinger (SPD) und Lothar Bahn (Freie Wähler). Bei der Versammlung schlugen sich außerdem noch die Verbandsräte Magdalena Federlin (Grüne) und Erol Duman (BZA) jeweils selber vor. Es gab also sechs Bewerber für drei Posten: Die gingen in der geheimen Wahl an Beck, Saliger (je zehn Stimmen) sowie Pettinger (neun).

Von der Regierung von Schwaben werden als Aufsichtsbehörde weitere Mitglieder des Verwaltungsrats berufen. Dazu schlug die Versammlung Michael Strauch und Martin Widmayr (beide Aichach) sowie Josef Königsbauer und Martin Kaltenecker (beide Schrobenhausen) vor. (mit cli)

