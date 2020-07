vor 56 Min.

Spektakel am Nachthimmel: Komet Neowise kommt Mainbach ganz nahe

Von Mitte bis Ende Juli ist der Komet Neowise so nahe an der Erde, dass man seinen leuchtenden Schweif mit dem bloßen Auge erkennen kann.

Der Komet Neowise ist derzeit mit seinem Schweif gut am Himmel zu sehen. In Mainbach macht Matthias Winkler eine spektakuläre Aufnahme.

Von Mitte bis Ende Juli ist der Komet Neowise so nahe an der Erde, dass man seinen leuchtenden Schweif mit dem bloßen Auge erkennen kann. Matthias Winkler aus Mainbach hat ihn am Nachthimmel entdeckt und mit der Kamera eingefangen.

Tolles Foto von Komet Neowise

Gelungen ist ihm das mit Langzeitbelichtung und großer Blendenöffnung. Aufgenommen hat er das Foto von einer Anhöhe bei Hollenbach aus mit Blick auf den Ortsteil Mainbach.

