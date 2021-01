vor 17 Min.

Spektakuläre Aktion: Aichacher Aktienmühle bekommt neue Mehlsilos

Plus Spezialfahrzeuge aus den Niederlanden liefern vier Mehlsilos für die Aichacher Aktienmühle an. Sie sind so groß, dass die Einfahrt verbreitert werden muss.

Von Erich Echter

Immer wieder ist es am Mittwoch in der Donauwörther Straße in Aichach zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Grund waren spektakuläre Transporte zur Aichacher Aktienmühle. Sie erhielt neue Mehlsilos.

Aichach: Die vier neuen Silos für die Aktienmühle sind 15 Meter lang

Am Mittwoch wurden die ersten vier Mehlsilos bei der Aktienmühle in ihre Verankerungen am Mühlengebäude gehievt. Insgesamt sollen es 15 Stück mit verschiedenem Fassungsvolumen werden. Die erste Lieferung umfasste vier Silos mit jeweils 25 Metern Länge und einem Durchmesser von 2,5 beziehungsweise vier Metern. In den beiden kleineren Silos können 75 Tonnen und in den größeren 120 Tonnen gelagert werden.

Die Silos bestehen aus speziellem Kunststoff und sind geeignet für Lebensmittel. Angefahren wurden die Silos mit Spezialfahrzeugen aus den Niederlanden. Damit die sperrigen Fahrzeuge überhaupt auf das Mühlengelände gelangen konnten, musste kurzerhand eigens die Einfahrt verbreitert werden. Nachdem noch einige Anbauteile am Silo befestigt wurden, hob die Firma Mikschl aus dem Stadtteil Untergriesbach mit einem Autokran die riesigen Teile ohne Probleme in die vorgesehene Verankerung.

