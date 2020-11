09:44 Uhr

Spektakulärer Brand in Kühbach: Mutter und Tochter unverletzt

In einem Einfamilienhaus in Kühbach ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Wegen eines Brands in einem Kühbacher Einfamilienhaus mussten am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei ausrücken. Der Schaden ist hoch, die Kripo ermittelt.

Von Nicole Simüller, Erich Echter und Max Kramer

Großeinsatz für Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagmorgen in Kühbach: Wie die Polizei mitteilt, ist in einem Einfamilienhaus in der Schönbacher Straße ein Feuer ausgebrochen. Rauchschwaden waren bereits von weitem zu sehen.

Ein Brand hat ein Einfamilienhaus in Kühbach unbewohnbar gemacht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bild: Erich Echter

Noch am Vormittag gelang es den Einsatzkräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die erste Brandmeldung war um etwa 8 Uhr eingegangen. Die Flammen wüteten sowohl im Dachstuhl des Hauses als auch in der anliegenden Garage. Wo das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar und soll von der Kriminalpolizei geklärt werden. Sie untersucht das Haus ab Mittag, mit ersten Erkenntnissen wird im Lauf des Nachmittags gerechnet.

Im Einsatz waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach, Aichach, Inchenhofen und Hilgertshausen im Nachbarlandkreis Dachau Bild: Erich Echter

Feuer in Einfamilienhaus in Kühbach richtet großen Schaden an

Nach Auskunft der Polizei gibt es keine Verletzten. Zum Zeitpunkt des Brands waren die beiden Bewohnerinnen, eine Mutter mit ihrer Tochter, offenbar nicht im Haus. Dennoch hat das Feuer großen Schaden angerichtet. Wie Kreisbrandrat Christian Happach vor Ort sagte, ist das Einfamilienhaus durch den Brand unbewohnbar geworden.

Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, das Haus müsse aufgrund seines Stils und hohen Alters "wahrscheinlich" abgerissen werden. Sofern die Bewohner keine andere Unterbringungsmöglichkeit hätten, werde sich die Gemeinde um eine Ersatz-Wohnung kümmern.

Das Einfamilienhaus war teils nicht mehr vor den Flammen zu retten. Bild: Erich Echter

Vor Ort im Einsatz waren unter anderem die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach, Aichach, Stockensau, Gachenbach, Inchenhofen und Hilgertshausen im Nachbarlandkreis Dachau. "Der Brand war innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle. Daran sieht man, dass unseren Feuerwehren sehr gut aufgestellt sind", sagte Kerscher.

