vor 16 Min.

Spektakulärer Unfall bei Obergriesbach: Ford Mustang fliegt und landet in Acker

Zwischen Taiting und Obergriesbach kommt ein 41-Jähriger mit seinem Ford Mustang von der Fahrbahn ab. Spektakuläre Szenen folgen. Wie der Mann den Unfall übersteht.

Von Max Kramer

Die Spuren sind auch am Tag danach unübersehbar. Was hier am Sonntagabend passierte, zeigt am deutlichsten ein tiefes Loch, das in dem Acker zwischen Taiting und Obergriesbach klafft. An dieser Stelle stach um etwa 18.30 Uhr der Ford Mustang eines 41-Jährigen ein - nachdem er knapp 100 Meter durch die Luft geschleudert worden und geflogen war. Dass der Mann das Fahrzeug anschließend nur leicht verletzt verlassen konnte, grenzt an ein Wunder.

Unfall zwischen Taiting und Obergriesbach: Ford Mustang beschädigt

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Kreisstraße von Taiting in Richtung Obergriesbach unterwegs. Rund 100 Meter vor der Einmündung "Am Weiher" wollte er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Mit etwa 100 Stundenkilometern kam er von der Fahrbahn ab und geriet in das linke Bankett. An der asphaltierten Zufahrt zu einem angrenzenden Feld prallte der Ford Mustang gegen die betonierte Stirnseite einer Brücke.

Der spektakuläre Unfall zwischen Taiting und Obergriesbach hinterließ Spuren. Bild: Erich Echter

Was dann passierte, schildert die Polizei so: "Dadurch hob das Fahrzeug ab, flog 22 Meter durch die Luft und stach mit der Fahrzeugfront im Straßengraben ein. Danach folgten mehrere Überschläge und der Ford Mustang kam nach weiteren ca. 70 Metern als Fahrzeugwrack neben der Fahrbahn zum Liegen."

41-Jähriger erlitt leichte Verletzungen - Polizei sucht nach Zeugen

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Für den Mann endete der Unfall relativ glimpflich: Er erlitt nur leichte Verletzungen, unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht. Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren Obergriesbach und Zahling im Einsatz.

Zum Fahrzeug, das der Mann überholt hat, liegen nach Auskunft der Polizei keine Hinweise vor. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 zu melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen