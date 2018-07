vor 18 Min.

Spendenbarometer für St. Peter und Paul

Pfarrei Ecknach feiert Patrozinium und eröffnet Sammlung zur Sanierung der Kirche.

Ihr Patrozinium hat die Ecknacher Pfarrei Peter und Paul am Samstag gefeiert. Im Rahmen des Festgottesdienstes eröffnete Hans Burgmair von der Kirchenverwaltung die Spendenaktion für die geplante Kirchensanierung. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul ist nun Spendenbarometer aufgebaut, das die Höhe der eingegangenen Spenden anzeigt.

Wie Burgmair erläuterte, liegen die Sanierungskosten bei etwa einer Million Euro. Die Diözese Augsburg übernimmt in der Regel 60 Prozent der Kosten. Der Kirchenverwaltung sei klar, dass man nicht in der Lage sei, die verbleibenden 400000 Euro zu tragen. Im Herbst wird die Sanierungsmaßnahme im Bauausschuss der Diözese Augsburg behandelt. Die Kirchenverwaltung hofft, dass eine höhere Zuschusssumme genehmigt wird. Mit der Spendenaktion will man auch in der Pfarrei Zeichen setzen, die Schulden möglichst klein zu halten.

Am Spendenbarometer kann jeder Spender auswählen, welche Arbeiten er unterstützen will. So kann man einen Meter Kirchenmauer oder das Joch einer Glocke finanzieren. Objektkarte und Überweisungsträger findet man am Spendenbarometer. Auf Wunsch wird von der Kirchenverwaltung eine Spendenquittung ausgestellt.

Hans Burgmair trat dabei auch einer Spekulation, die im Ort kursiert, entgegen, dass ein Teil der Bausumme durch den Verkauf von Grundstücken aus der Pfarrpfründestiftung erlöst werden soll.

Er betonte, die Stiftung unterliege dem Stiftungsrecht und werde von der Diözese Augsburg verwaltet. Die Kirchenverwaltung habe keinen Zugriff auf das Vermögen der Pfarrpfründe.

Hans Burgmair hofft nun, dass einiges an Spenden zusammen kommt, die Pfarrkirche bis Ende 2019 im neuen Glanz erstrahlen kann und der Schuldenberg überschaubar ist.

Nach dem Gottesdienst feierte die Pfarreimitglieder am Kindergarten ihre Kirchenheiligen. (ech)

Themen Folgen