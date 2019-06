vor 56 Min.

Sperre vor Landratsamt

Fahrbahn der Münchener Straße in Aichach wird nächste Woche erneuert

In der ersten Ferienwoche kommt eine weitere Straßensperrung in Aichach dazu: Die Münchener Straße ist vom 11. bis 14. Juni abgeriegelt. Betroffen ist das Stück vom Einmündungsbereich der Werlbergerstraße bis zum Kreisverkehr an der Theodor-Heuss-Straße (am E-Center).

Im Zuge des Bauvorhabens „Obere Vorstadt Aichach“ wird laut Mitteilung die Fahrbahndecke der Staatsstraße 2047, also der Münchener Straße, in diesem Bereich saniert.

Auch die Zufahrt zum Landratsamt ist von der Maßnahme betroffen. Der Landratsamt-Parkplatz kann in dieser Zeit nur von der Wilhelm-Wernseher-Straße aus erreicht werden.

Die Wilhelm-Wernseher-Straße ist für die Dauer der Maßnahme in beiden Fahrtrichtungen mit einem absoluten Halteverbot belegt. (AN)

