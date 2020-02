vor 8 Min.

"Spiegeltreter" beschädigen Autos am Aichacher Bahnhof

Unbekannte verursachen an sechs Autos auf dem Park-and-ride-Platz am Wochenende einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

An insgesamt sechs Fahrzeugen haben bislang Unbekannte am Wochenende am Aichacher Bahnhof die Außenspiegel abgetreten. Wie die Aichacher Polizei berichtet, hat sich der Vorfall zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, auf dem Park-and-ride-Platz zugetragen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen

Die Täter verursachten dabei laut Polizei einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (bac)

Themen folgen