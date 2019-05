vor 59 Min.

Spiele auf dem Smartphone

Vortrag für Eltern imPräventionsprojekt

Die meisten Kinder und Jugendlichen besitzen Smartphones, viele davon nutzen es für Spiele. Welche Spiele gibt es? Wie funktionieren sie? Wie verdienen die Hersteller ihr Geld? Das Kreisjugendamt bietet im Rahmen des Präventionsprojekts „KliK – Klar im Kopf“ zum Schwerpunkt „Jugendalter“ dazu einen Vortrag mit dem Titel „Smartphone-Games – weshalb manche Kinder und Jugendliche davon nur schwer wieder loskommen“ an. Referent ist Dr. Dominik Neumann von GamePäd – Professional Edutainment.

Der kostenlose Vortrag findet am Donnerstag, 9. Mai, ab 19 Uhr in der Außenstelle des Kreisjugendamts in Friedberg an der Konradinstraße 4 statt. Anmeldung per E-Mail an matthias.matuschka@lra-aic-fdb.de. (AN)

