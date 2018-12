28.12.2018

Sponsoren gesucht

Bis zur Landessausstellung plant Förderverein besondere Anschaffung

Auch die Freunde und Förderer des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach bereiten sich auf die Bayerische Landesausstellung 2020 vor. Der Verein will bis dahin einen lang gehegten Wunsch der Mitglieder verwirklichen. Dieser lautet: „etwas Dauerhaftes und Wertvolles für das Sisi-Schloss“ schaffen.

Der Wunsch stand im Zentrum der jüngsten Mitgliederversammlung, zu der Vorsitzende Rosy Lutz 20 der insgesamt 54 Mitglieder im Sisi-Schloss begrüßen konnte. Der Vorschlag, für die Dauerausstellung eine lebensgroße Sisi-Bronze-Figur zu beschaffen, fand unter den anwesenden Mitgliedern uneingeschränkte Zustimmung. Bis zur Verwirklichung sind die Mitglieder des Sisi-Fördervereins aufgerufen, weitere Spendengelder aufzutreiben und Sponsoren zu suchen. Denn das Plus in der Kasse, von dem Schatzmeister Norbert Walter in seinem Bericht sprach, muss dafür noch deutlich aufgestockt werden, wie allen klar war. Bis zur nächsten Zusammenkunft im Frühjahr will der Verein dem Vorhaben schon einen großen Schritt nähergekommen sein, betonte Vorsitzende Rosy Lutz. (hbe)

Themen Folgen