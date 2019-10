vor 28 Min.

Sportler haben wieder freie Bahn

Renovierung des Landkreisstadions in Aichach ist seit Samstag abgeschlossen

Nicht nur die Sportler haben sich gedulden müssen. Auch die Aichacher Schüler mussten lange warten, seit vergangenem Wochenende sind die Renovierungsarbeiten im Aichacher Landkreisstadion endgültig abgeschlossen und Sportler und Schüler können wieder die komplette Anlage benutzen.

Rund drei Monate wurden die Hartplätze, die Weitsprunggruben und auch die Tartanbahn erneuert. Die 400-Meter-Bahn bekam erstmals seit dem Bau 1980 einen komplett neuen Belag, der wesentlich weicher ist als sein in die Jahre gekommener Vorgänger. Die Weitsprunggruben wurden mit neuem Quarzsand aufgefüllt und im Außenbereich gibt es neue Sportgeräte. Das freut insbesondere die Leichtathleten der LG Aichach-Rehling, die mehrmals in der Woche im Landkreisstadion trainieren. Egal ob Kurz- oder Langstreckenläufer, ein guter und trittsicherer Belag kommt allen Sportlern entgegen.

Lange genug mussten sie auch warten, denn ursprünglich hätten die Arbeiten bereits zum Schulbeginn am 11. September fertiggestellt sein sollen. Erst am Samstag war die Arbeit mit der Linierung der Tartanbahn dann getan. Zuvor mussten Sportler und Schüler auf andere Sportstätten in Aichach und Umgebung ausweichen. Jetzt darf im Landkreisstadion wieder gelaufen, geworfen und gesprungen werden. (sry-) "Lokalsport Seite 7

