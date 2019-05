00:33 Uhr

Sportliche Krise ist beendet

So sieht die Führungsmannschaft des TC Motzenhofen 2019 aus: Stehend von links: Johannes Weiß (Vergnügungswart), Thomas Weichselbaumer (Kassier), Dominik Pitschi (Beisitzer Bewirtung), Julian Juraske (Herrensportwart), Matthias Weiß (Jugendsportwart). Sitzend von links: Michael Lidl (3. Vorsitzender), Jonas Mika (1. Vorsitzender), Stefan Weichselbaumer (2. Vorsitzender).

Beim Tennisclub Motzenhofen steigt auch die Mitgliederzahl an

Der Tennisclub im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen erwacht so langsam aus seinem Dornröschenschlaf. Im neu herausgeputzten, frisch renovierten Gastraum hielt der 1976 gegründete Verein kürzlich seine Jahreshauptversammlung ab. Jonas Mika, Anführer eines stark verjüngten Vorstands, konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Xaver Ziegler begrüßen. Im Rahmen seines Rückblickes berichtete der Vorsitzende freudestrahlend von seit vier Jahren kontinuierlich ansteigenden Mitgliederzahlen aber auch von einer Beendigung der sportlichen Krise.

„Wir können mit Stolz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre blicken“, stellte Mika mit Verweis auf den starken Zuwachs von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen im Trainings- und Mannschaftsbereich zufrieden fest. Abzulesen sei der Aufschwung auch an der positiven Resonanz der letztjährigen Vereinsmeisterschaften gewesen. Diese hätten dazu geführt, dass die Tennisplätze über drei Wochen hinweg stark frequentiert waren und sich auch jede Menge Zuschauer auf der Tennisanlage einfanden. Jonas Mika bedankte sich bei allen, die kräftig angepackt haben, um das Tennisheim auf Vordermann zu bringen. Ein Gesamtlob gab es auch von Bürgermeister Ziegler. „Es ist toll, zu sehen, was sich hier wieder so alles entwickelt“, sagte er und sicherte dem TCM im Namen der Gemeinde weiterhin uneingeschränkte Unterstützung zu.

Ein letztes Mal erstattete die langjährige Schatzmeisterin Sylvia Vogel ihren Bericht. Sie stellte sich anschließend nicht mehr zur Neuwahl. Die Finanzlage des Vereins stellt sich trotz größerer notwendiger Ausgaben wie für die Renovierungsmaßnahmen oder den Kauf einer neuen Kühltheke noch recht positiv dar, sagte sie. Alois Maly und Konrad Brauner bescheinigten ihr eine tadellose Kassenführung.

Die Neuwahlen verliefen reibungslos und brachten einige Veränderungen mit sich. So übernahm Thomas Weichselbaumer das Amt des Kassenwarts von Sylvia Vogel, Johannes Weiß wurde zum Vergnügungswart und dessen Bruder Matthias Weiß zum Jugendwart gewählt.

Ebenso neu im Ausschuss sind Dominik Pitschi als Beisitzer Bewirtung und Rebecca Pfister in Funktion als Damensportwartin.

Nach den Neuwahlen gab Jonas Mika einen kurzen Abriss über die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten 2019. Die offizielle Saisoneröffnung war für Samstag mit einem Schleiferlturnier vorgesehen, im Juli steigt das alljährliche Sommernachtsfest und im Herbst wieder das vereinsinterne Doppelturnier sowie ein Bayerischer Abend.

In die Punktspielrunde schicken die Motzenhofener folgende vier Teams: Eine erste Herrenmannschaft (Kreisklasse 2), erstmals wieder eine zweite Herrenmannschaft (4er/Kreisklasse 4), eine Damenmannschaft (Kreisklasse 2) sowie die Junioren U18 (Bezirksklasse 2). Auf der TCM-Homepage sind die Spieltermine zu erfahren. (mika)

