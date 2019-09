Sportporträt: Große Tischtennis-Hoffnung des TSV Aichach

Plus Der Aichacher Matthias Ostermair überzeugt an der Platte mit einem ungewöhnlichen Stil. Warum der 17-Jährige erst spät zum kleinen weißen Ball kam.

Volle Konzentration auf den Ball, durchschwingen und mit einem kraftvollen Angriffsball den Punkt machen. Das trainieren schon die Tischtennis-Anfänger. Den gleichen Schlag übt auch Matthias Ostermair beim TSV Aichach regelmäßig, doch der Angriffsball gehört nicht zu seinen Stärken. Der 17-Jährige gehört zu den wenigen Verteidigungsspezialisten. Wenn der Gegner nach vorne kommt, zeigt sich die Stärke des Untergriesbachers. Mit viel Laufarbeit hält er den Ball im Spiel, bringt auch schwierigste Bälle zurück auf die Platte und treibt, wenn der Plan aufgeht, so seinen Gegner zur Verzweiflung. Irgendwann wird es den meisten zu bunt und der Ball landet entweder im Aus oder im Netz – Punkt Ostermair.

„Er ist ein absoluter Kämpfertyp, gibt nie auf und kann sich so auch aus scheinbar aussichtslosen Situationen befreien“, lobt Trainerin Sandra Brugger ihren Schützling. Insbesondere im vergangenen Jahr machte der Schüler des Aichacher Deutschherren Gymnasiums einen großen Sprung nach vorne in Sachen Leistung. Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder. Der 17-Jährige belegte mit den Jungen I beim Bayerischen Südwest-Pokal-Finale Platz drei. In der Bezirksoberligasaison landeten Ostermair und Co. ebenfalls auf Platz drei. Auch bei den Herren III half der Untergriesbacher bereits aus. Dort war er mit einer starken Bilanz der überragende Akteur. Dank seiner Frühjahr-Form hätte es für das Team beinahe noch zum Aufstieg gereicht. Auch bei den Einzelturnieren war Ostermair erfolgreich. Bei den Kreismeisterschaften holte er sich den Sieg und qualifizierte sich für das Bezirksranglistenturnier.

Tischtennis-Begeisterung kommt erst spät

Dabei ist Ostermair ein Spätstarter. Erst mit 13 Jahren kam er zum Tischtennissport. Die ersten Bälle hat er aber schon lange vorher an der heimischen Platte geschlagen. Bei einem Hobbyturnier in Italien gewann Ostermair und kam so zum TSV Aichach: „Ab da hat mein Vater endgültig gesagt, dass ich mal beim Verein vorbeischauen soll. Er hat mein Talent schon vorher erkannt.“ Dennoch dauerte es noch einige Zeit, bis Ostermair sein erstes Punktspiel bestritt: „Ich bin hin und es hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Ein halbes Jahr später habe ich es nochmals probiert und bin dabei geblieben.“ Zuvor war er in der Leichtathletik aktiv – vorwiegend beim Weitsprung oder als Sprinter. „Das hat mir schon etwas für‘s Tischtennis gebracht. Man läuft zwar nicht so viel, aber die Grundschnelligkeit, die kurze Reaktionszeit sind in beiden Sportarten wichtig.“ Warum er denn gewechselt hat? „Ich musste mich entscheiden und es war schnell klar, dass es Tischtennis wird. Es ist abwechslungsreicher und man kann es bis ins hohe Alter ausüben. Außerdem ist der Teamgedanke wichtiger, da man ja meist in einer Mannschaft spielt.“ Oder wie Ostermair gleich in mehreren. Denn wie schon in den beiden vorherigen Spielzeiten ist der 17-Jährige bei den Jungen und bei den Herren aktiv.

In der Nachwuchsmannschaft ist er seit Kurzem Mannschaftsführer: „Das ist eine Ehre. Ich war das auch schon bei den jüngeren Teams, dennoch ist es gerade bei den Jungen I etwas Besonderes.“ Ostermairs Aufgaben sind vielfältig: „Die anderen motivieren und in schwierigen Situationen helfen und Tipps geben. Außerdem schaue ich, dass alle pünktlich sind.“ Allerdings steige so auch der Druck. „Die anderen schauen auf dich und erwarten viel, aber damit komme ich klar.“ Für die nun beginnende Saison hat sich der 17-Jährige einiges vorgenommen. Beim Pokal will er mit dem Jungenteam wieder möglichst ins Finale der besten vier Teams einziehen und auch in der Liga wieder oben mitspielen. Auch bei den Einzelturnieren soll es möglichst weit gehen. Dafür will Ostermair sogar an seinem Spielstil feilen: „Ich will etwas aggressiver spielen und im Angriff sicherer werden. Defensiv bin ich schon sehr gut, aber ich muss offensiv besser werden. Daran arbeite ich.“

Kein Problem mit älteren Gegnern

Zweimal pro Woche geht es an die Platte für zwei bis drei Stunden. Dass er in seinen jungen Jahren schon gegen sehr erfahrene Gegner bei den Herren ran muss, stört Matthias Ostermair gar nicht. Im Gegenteil: „Man kann sehr viel lernen, weil es taktisch ein komplett anderes Spiel ist.“

Im Sommer, wenn der kleine weiße Ball ruht, greift Ostermair zum Tennisschläger: „Das ist ein guter Ausgleich für mich“, so der Zwölftklässler, der im Mai sein Abitur macht. Auch für die Zeit danach hat er schon Pläne: „Auf jeden Fall will ich studieren. Was genau, weiß ich noch nicht, aber irgendwas mit Mathe“. Mathematik ist neben Sport sein Lieblingsfach. Zu den Hobbys des Tischtennisspielers gehört auch Fußball, allerdings vorwiegend auf der Konsole oder im Fernsehen: „Beim Tischtennis schaue ich mir eigentlich nur die großen Turniere an. Ansonsten steht die Bundesliga hoch im Kurs.“ Die Daumen drückt Ostermair den Bayern und Eintracht Frankfurt – und natürlich den deutschen Tischtennisspielern wie Timo Boll.

Drei Fragen an Matthias Ostermair

Wen würden Sie gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Timo Boll. Sogar in China kennt ihn jeder. Ich habe ihn einmal bei einem Turnier gesehen. Ich würde zu gerne einmal gegen ihn spielen und mir ein paar Tipps holen.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

„Mit allen Arten von Kampfsport. Das ist einfach nichts für mich. Beim Tischtennis geht es zum Glück körperlos zu.“

Womit kann man Sie so richtig auf die Palme bringen?

„In der Schule regt mich so einiges auf, aber am schlimmsten ist es, wenn jemand zu spät zum Treffpunkt kommt. Ich spiele mich immer intensiv ein. Wenn jetzt aber jemand zu spät kommt, bleibt dafür nicht mehr viel Zeit.“